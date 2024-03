Bildquelle: Memeinator

Während der Markt für Meme-Coins nach der 2023-Renaissance weiter wächst, startet Memeinator, um den Sektor vor der Überflutung mit minderwertigen, abgeleiteten Dogecoin- und Shiba Inu-Abzockern zu retten. Memeinator ist bereits ein sehr erfolgreicher ICO Drop von 2023/2024, der $4,9m eingesammelt hat. Und eines ist klar: Memeinator ist ein Gamechanger

Dieser Krypto-Presale läuft auf Hochtouren und steuert auf sein öffentliches Listing im 1. Quartal 2024 zu. Memeinator hat sich eine Nische geschaffen, die modernste KI-Technologie mit dem Status eines futuristischen Superhelden verbindet. Memeinators Ziel ist es, den Markt zu dominieren und eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar zu erreichen. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, was diesen Meme-Coin so einzigartig macht.

Memeinator Krypto Presale erreicht neue Höchststände

Der Markt für Meme-Coins wächst rasant und ist mittlerweile 20 Milliarden Dollar wert, doch viele Coins sind kaum mehr als Betrug und Abzocke. Memeinator ist ein Meme-Coin aus dem Jahr 2077, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Welt von wertlosen Token zu befreien und auf dem Weg zu einer Marktkapitalisierung von einer Milliarde Dollar die Vorherrschaft über die Meme-Coins zu erlangen.

Eines der Hauptmerkmale dieser revolutionären Meme-Coins ist das Ego-Shooter-Spiel Meme Warfare, das - obwohl es kein GameFi ist - darauf abzielt, vom wachsenden GameFi-Sektor zu profitieren, der mittlerweile auf über 20 Milliarden Dollar geschätzt wird. Memeinator kombiniert KI-Technologie in Form des Tools Memescanner. Es nutzt Open KI und die Twitter-API, um das Internet nach armseligen Meme-Coins zu durchsuchen, bevor es sie als Gegner in das Spiel einspeist, die von den Spielern zerstört werden müssen.

Während sich die Kryptomärkte auf die bevorstehende Halbierung von Bitcoin (BTC) und die erwartete Hausse vorbereiten, steht Memeinator auf der Liste der Top ICO Drops dieses Jahres.

Memeinator: Deflationäre Tokenomics und Wert für die Inhaber

Memeinator verfügt über einen Gesamtbestand von 1 Milliarde MMTR-Token, von denen 62,5% für seinen schnell ausverkauften ICO reserviert sind. Angesichts der tickenden Uhr und des unvermeidlichen Ausverkaufs vor dem Börsengang im ersten Quartal 2024 sind nur noch 107.758.621-Token verfügbar.

In der Zwischenzeit sind 15% des Angebots für die aggressive Marketingstrategie des Tokens reserviert und 7,5% für Wettbewerbe und Verlosungen, wie z.B. eine einmalige Reise ins Weltall an Bord von Virgin Galactic+, bei der alle Kosten übernommen werden.

Darüber hinaus bietet Memeinator Investoren Zugang zu einem der attraktivsten Token Swapping Systeme in der Kryptosphäre. Mit einer Rendite von 45%, die den Investoren zur Verfügung steht, können Nutzer mit minimalem Aufwand passiv Geld verdienen und gleichzeitig von der Initiative der Plattform zur deflationären Tokenomik profitieren. Um die Verfügbarkeit von Token zu reduzieren, wird Memeinator vierteljährliche Token-Burns durchführen, ein Programm, das während des Presales mit einem Paukenschlag begann und im Dezember 2023 fast 130 Millionen Presale-Token verbrannte.

Wie hoch kann Memeinator steigen?

Der Krypto-Presale von Memeinator befindet sich derzeit in der 16-Phase, in der die Token zu einem Preis von $0,0233 erhältlich sind. Damit ist er noch weit von seinem Ziel entfernt, einen Coinpreis von 1 $ und eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. $ zu erreichen. Dennoch kam der wohl erfolgreichste ICO der letzten Jahre genau zum richtigen Zeitpunkt, denn die Halbierung des Bitcoins steht unmittelbar bevor.

Die Geschichte zeigt, dass auf Bitcoin-Halbierungen in der Regel eine Hausse folgt, die dazu beitragen könnte, den Wert der MMTR-Token in die Stratosphäre zu treiben. Analysten, die sich mit dem Kurspotenzial von Memeinator beschäftigen, orientieren sich an der unglaublichen Performance von Dogecoin, das eine Marktkapitalisierung von über 80 Milliarden Dollar erreicht hat, und Pepe Coin, das 1,5 Milliarden Dollar erreicht hat, obwohl es keinen inhärenten Wert besitzt.

Folglich ist eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde Dollar für Memeinator in greifbare Nähe gerückt, mit einer potenziellen Hausse und den erwarteten Zinssenkungen der Fed noch in diesem Jahr. Konservative Schätzungen gehen davon aus, dass MMTR die Marke von $0,50 durchbrechen könnte, was zu 50-fachen Renditen für Krypto-Investoren im Frühstadium führen würde, mit möglichen 100-fachen Gewinnen bis 2025, sobald der Bullenmarkt richtig in Schwung kommt.

Ist Memeinator die beste Kryptowährung, die man jetzt kaufen kann?

Memeinator hebt sich bereits jetzt von der Konkurrenz im Bereich der Meme-Coins ab, dank seines hohen Nutzens, seiner ansprechenden Geschichte und seiner deflationären Tokenomik. Im Gegensatz zu anderen Meme-Coin-Token, die nur auf das kurzzeitige Engagement der Community angewiesen sind, um sich zu verbreiten, hat Memeinator einen hohen realen Wert, der ihm den Weg zu einer breiten Akzeptanz ebnet.

Darüber hinaus wird Memeinator von erfahrenen Branchengrößen wie Marco Tonetti, Head of Product, und Dylan Lee, Head of Community, unterstützt.

Die Markteinführung von Memeinator auf den führenden Krypto-Börsen im ersten Quartal 2024 wird von der gesamten Web3-Community mit Spannung erwartet. Und da nur noch 107.758.621 Token im Presale verfügbar sind, wird die Zeit für potenzielle Investoren knapp, um an einer der beeindruckendsten Markteinführungen der letzten Jahre teilzunehmen.

Besuchen Sie die offizielle Memeinator Webseite, um Memeinator (MMTR) zu kaufen.

Haftungsausschluss:

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und können veraltet sein. Mit dem Zugriff und dem Lesen dieses Artikels erklären Sie sich mit den oben genannten Informationen und dem Haftungsausschluss einverstanden.