Bildquelle: Bitcoindogs

Der uralte Kampf zwischen Hunden und Katzen hat sich in der vergangenen Woche weiter zugespitzt und ist nun auch auf den Web3-Sektor übergeschwappt. In der linken Ecke zeigt der erste BRC-20 ICO auf der Bitcoin-Blockchain, Bitcoin Dogs, seine Zähne.

In der rechten Ecke hat Bitcoin Cats, ein kürzlich mit ERC-20-Token ausgestattetes Projekt des Bitcoin Ordinals NFT, virale Aufmerksamkeit erregt. Experten fragen sich, ob Bitcoin Dogs, das in nur 14 Tagen seit dem Start seines schnell verkauften ICO bereits erstaunliche $4,6m eingesammelt hat, seine Katzen-Konkurrenz in den Schatten stellen kann.

Mit den 0DOG-Tokens, die derzeit zu einem äußerst attraktiven Basispreis von $0,0251 erhältlich sind, sind die Krallen ausgefahren und der Kampf zwischen Katze und Hund ist in vollem Gange. In welchem Team spielt man, Bitcoin-Katze oder Bitcoin-Hund?

Innovation vs. Viralität

Während Bitcoin Cats mit ihrer charmanten NFT-Kollektion, die sich an Liebhaber von pelzigen Katzen richtet, beeindruckende Fortschritte gemacht hat, ist das Zähneknirschen, das man in der Ferne hört, Bitcoin Dogs, eine weitere NFT-Kollektion von Bitcoin Ordinals, die an der Leine zieht, um in die Kryptosphäre entlassen zu werden.

Bitcoin Dogs hat als erste BRC-20-Münze, die einen ICO durchführte, bereits Geschichte geschrieben und zielt auf die virale Begeisterung ab, die Bitcoin Cats hervorgerufen hat, indem es die Nostalgie von Cyberspielen aus vergangenen Tagen mit einer attraktiven und aufregenden NFT-Kollektion verbindet, die der Traum eines jeden Hundefans ist.

Bitcoin Dogs will aus der enormen Begeisterung für GameFi Kapital schlagen. Eine Branche, die beispielloses Interesse, Wachstum und einen anhaltenden Aufwärtstrend verzeichnet: Prognosen zufolge wird der Sektor die stolze Summe von 90 Milliarden Dollar erreichen.

Spieler eines gewissen Alters werden sich an Tamagotchi erinnern, das Cyber-Tier für die Hosentasche, das man aufzieht, trainiert und pflegt, als wäre es das eigene Haustier. Bitcoin Dogs greift diesen charmanten und unterhaltsamen Mechanismus auf und erweitert ihn um den Wettbewerbsaspekt von GameFi PvP-Hunderennen gegen andere Besitzer. Ähnlich wie Axie Infinity, nur viel besser.

Einzigartiger NFT-Drop im Anmarsch!

Das Spielen ist nur ein Teil des Charmes von Bitcoin Dogs. Der Erfolg von Bitcoin Cats basiert auf der niedlichen Sammlung von pelzigen Katzen-NFTs und der angeborenen Verachtung von Bitcoin Dogs für Katzen. Bitcoin Dogs will es mit der Katzenkonkurrenz aufnehmen.

Experten sagen der NFT-Branche eine Renaissance voraus. Die Anziehungskraft und die Begeisterung, die NFTs auslösen, sind unbestreitbar, ob man sie nun liebt oder hasst.

Bitcoin Dogs zielt daher darauf ab, eine Bitcoin Ordinals NFT-Kollektion auf den Markt zu bringen, die es mit allem auf Ethereum aufnehmen kann, indem sie 10.000 einzigartige NFT-Hunde mit unterschiedlichen Seltenheitsgraden auf den Markt bringt. Vom ultra-populären Sausage Dog bis zum extrem seltenen OG Dog wird der Online-Marktplatz mit bissigen Hunden gefüllt sein, die um Aufmerksamkeit buhlen.

Wie funktioniert der 0DOG Token?

Der native 1CAT Token treibt Bitcoin Cats an und hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 24 Millionen Dollar. In der Zwischenzeit wird der native 0DOG Token von Bitcoin Dogs, eine Voraussetzung für jeden, der an der NFT oder dem Spielerlebnis teilnehmen möchte, wahrscheinlich den 1CAT Token verdrängen, wenn der schnell ausverkaufte Presale etwas aussagt.

Ein Trick von 0DOG ist die innovative Art des Kaufs. Man kann sich seine 0DOG-Münzen in ERC-20 oder einer Handvoll Stablecoins sichern. Geben Sie beim Kauf einfach eine Bitcoin (BTC)-Wallet-Adresse an und sehen Sie zu, wie sich diese in 0DOG-Token verwandeln, sobald das ICO abgeschlossen ist.

Ein weiteres nettes kleines Feature ist die Gesamtmenge von 900 Millionen Münzen, die absichtlich so gestaltet wurde, dass sie die geschätzte weltweite Hundepopulation widerspiegelt.

Während die Nutzer Zugang zum Krypto-Gaming-Erlebnis und der einzigartigen NFT-Sammlung haben, werden alle nicht verkauften 0DOG-Token nach Abschluss des ICO verbrannt. Dieser deflationäre Akt wird das Münzangebot unterdrücken, um Knappheit zu gewährleisten und den Preisdruck hochzuhalten.

Bitcoin Dogs: Könnt der Token den Erfolg von Bitcoin Cats in den Schatten stellen?

2024 gilt als das Jahr, in dem Bitcoin wieder an Bedeutung gewinnen wird. Mit dem Erfolg seiner ETF-Zulassung und der bevorstehenden Halbierung im Laufe des Jahres hat Bitcoin Dogs seinen ersten BRC-20 ICO zu einem Zeitpunkt gestartet, den der Overlord und Retter Satoshi nicht perfekter hätte planen können.

Bitcoin Dogs kombiniert die Anziehungskraft von GameFi mit dem sich entwickelnden Charme der NFT-Kollektionen und könnte so an den jüngsten viralen Erfolg von Bitcoin Cats anknüpfen und in die Ferne schweifen. Da der Presale nur 30 Tage dauert, haben Investoren nur ein begrenztes Zeitfenster, um sich ihre 0DOG-Token zum Schnäppchenpreis von $0,0251 zu sichern und im Jahr 2024 potenziell enorme Renditen zu erzielen.

Klicken Sie hier, um die Website von Bitcoin Dogs zu besuchen und zu kaufen.

Haftungsausschluss:

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und können veraltet sein. Mit dem Zugriff und dem Lesen dieses Artikels erklären Sie sich mit den oben genannten Informationen und dem Haftungsausschluss einverstanden.