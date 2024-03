München (ots) - Verbraucher erkennen die Vorteile von KI für Wirtschaft und

Gesellschaft ++ Bedenken vor allem in Bezug auf Cybersicherheit



Nach dem "Jahr der künstlichen Intelligenz (KI)" hat eine aktuelle,

repräsentative Umfrage von Splunk, dem Marktführer in den Bereichen

Cybersicherheit und Observability, ein gemischtes, aber weitgehend positives

Bild der öffentlichen Einstellung zur KI aufgezeigt. Die Mehrheit der Befragten

erkennt scheint das Potenzial von KI für Wirtschaft und Gesellschaft zu

erkennen, befürchtet jedoch, dass Deutschland Gefahr läuft, ins Hintertreffen zu

geraten, wenn es darum geht, diese Vorteile zu nutzen.



Wo wird KI den größten Einfluss und Nutzen haben?





Seite 2 ► Seite 1 von 2

82 Prozent der mehr als 1.000 vom Meinungsforschungsinstitut Insa Bbefragtenüber 18-Jährigen glauben, dass KI in den nächsten fünf Jahren einen bedeutendenEinfluss auf ihr Leben haben wird.- 57 Prozent sind der Meinung, dass KI die IT- und Cybersicherheitsbranche mehrals andere Branchen beeinflusst.- 46 Prozent gaben an, dass KI einen bedeutenden Effekt im BereichMediengestaltung haben wird, 45 Prozent in der Produktion und 39 Prozent inder Bildung.- 44 Prozent sind der Meinung, dass KI im Allgemeinen große Veränderungen aufdem Arbeitsmarkt mit sich bringen wird.Aufgefordert aus einer Liste von Bereichen zu wählen, in denen KI wirklichnützlich sein könnte, wählten die Befragten Forschung (49 %), allgemeineDigitalisierung (46 %), Logistik (44 %) und Cyber-Verteidigung (43 %).Generell scheint die Wahrnehmung der Nützlichkeit von KI relativ hoch zu sein,wobei 84 % der Befragten zustimmten, dass KI in einer oder mehreren Branchenwirklich nützlich sein wird. Lediglich 7 % glaubten nicht daran.Viele befürchten, dass Deutschland zurückfallen könnte40 Prozent der an der Umfrage-Teilnehmernden, die Mehrheit derjenigen, die eineMeinung äußerten, glauben, dass Deutschland im Allgemeinen zu risikoscheu ist,wenn es um die Einführung von KI geht. Auf die Frage nach dem Warum nannten 52Prozent Sicherheitsbedenken als Grund und 40 Prozent den Mangel anKI-Verständnis in der Bevölkerung. Etwas mehr als ein Drittel, 38 Prozent, gabenunzureichende Gesetzgebung, Angst vor Arbeitsplatzverlusten, einen Mangel anInvestitionen und einen Mangel an politischem Diskurs als Gründe an.Auch sonst ist man in Ddeutschland laut Umfrage geteilter Meinung. So glauben 37Prozent der Befragten glauben, dass Deutschland nicht zu risikoscheu ist, um KIzu implementieren, und 22 Prozent (eine relativ hohe Zahl) gaben an, dass siesich nicht sicher sind.