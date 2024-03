In zehn Schritten zur GmbH

Düsseldorf (ots) - Die GmbH zählt zu den beliebtesten Unternehmensformen - auch

aufgrund ihrer steuerlichen Vorteile: Doch ihre Gründung erfordert eine

sorgfältige Vorbereitung. Denn bereits bei der Gründung lassen sich die

richtigen Weichen für den Geschäftserfolg stellen. Das bestätigen auch Soufian

El Morabiti und Ali Doygun, die es sich mit GoldmanTax - Die Steuerkanzlei zum

Ziel gemacht haben, Unternehmen in Steuerfragen zu unterstützen. Hier erfahren

Sie, was es bei der Gründung einer GmbH zu beachten gilt.



Die Unternehmensgründung ist eine Hürde, der sich viele angehende Gründer

gegenübersehen: Welche Unternehmensstruktur ist für sie die beste und was gibt

es zu bedenken? Dabei gilt die GmbH, kurz für Gesellschaft mit beschränkter

Haftung, als besonders beliebt. Zurecht, schließlich bietet diese

Unternehmensform entscheidende Vorteile: Beispielsweise ist im Gegensatz zu

Einzelunternehmen oder Personengesellschaften mit bis zu 50 Prozent Steuersatz

lediglich mit einem Steuersatz von etwa 30 Prozent zu rechnen. Darüber hinaus

ist die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. "Die GmbH zählt damit

unweigerlich zu den häufigsten Unternehmensformen. Doch bei ihrer Umsetzung gilt

es einiges zu beachten, um folgenschwere Fehler zu vermeiden", erklärt Ali

Doygun von GoldmanTax - Die Steuerkanzlei.