Hype: Erst Nvidia, jetzt Bitcoin - Zeit, dass die Zinsen sinken..!

Erst der Hype um Nvidia, nun der Hype um Bitcoin - all das sind klare Anzeichen dafür, dass viel zu viel Liquidität im System ist, weswegen eine Senkung der Zinsen durch die US-Notenbank natürlich eine Spitzen-Idee wäre! Die Frage derzeit scheint nur zu sein: was steigt denn heute wieder 20% oder 50% - oder doch gleich 100%? Nvidia heute nicht - daher wird nun die nächste Sau durch´s Dorf getrieben, ergo Bitcoin. Hintergrund ist vor allem die enorme Nachfrage der neuen BTC-ETFs - der BTC-Kurs stieg von 57.000 Dollar auf 64.000 Dollar, um dann in wenigen Minuten (eher Sekunden) wieder 5000 Dollar zu verlieren. Voll normal. Also wird es nun wirklich Zeit, dass die Fed die Zinsen senkt - dann steht noch mehr Liquidität für FOMO zur Verfügung. Wird schon gut gehen - ganz bestimmt. Parallelen zu anderen Blasen sind rein zufällig und keinesfalls beabsichtigt..

