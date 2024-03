Dies ist ein guter Zeitpunkt, um eine Bilanz der starken Aufwärtsbewegung des Aktienmarktes in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 zu ziehen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Ausgabe hat die Schweizer Großbank UBS die höchste Prognose unter den führenden globalen Vermögenverwaltern abgegeben und ihr Ziel auf 5.400 Zähler für den S&P 500 angehoben, was einem weiteren Anstieg von rund 6 Prozent gegenüber dem aktuellen Stand entspricht.

Umdenken an der Wall Street: Ein unerwartet starker Bullenmarkt im Präsidentschaftswahljahr

In Anbetracht der Tatsache, dass noch 10 Monate eines Präsidentschaftswahljahrs verbleiben, scheint es, dass die Wall Street mit ihrer Einschätzung der Stärke dieses Bullenmarktes genauso falsch liegen könnte, wie sie es mit der Erwartung einer Rezession tat. Es gibt einige zwingende Faktoren, die zu diesem Zeitpunkt, an dem die Rekordmarken schneller als die meisten erwartet haben erreicht werden, berücksichtigt werden sollten.

Das US-Finanzdatenunternehmen FactSet Research Systems erklärte am 16. Februar, dass das voraussichtliche 12-Monats-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für den S&P 500 bei 20,4 liegt. Dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 19,0 und über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 17,7.

Wenn man die "Magnificent Seven" ausklammert, wird der S&P 500 mit einem Wert von 15 gehandelt. Das bedeutet, dass der Rest des Marktes – auf der Grundlage des voraussichtlichen 12-Monats-Gewinns je Aktie (EPS) von 250 US-Dollar für den S&P 500 – weit davon entfernt ist, überbewertet zu sein.

Da die Wall Street eine gewisse Rezession als sicher ansah, hat sich Kapital an der Seitenlinie angehäuft. Nach aktuellen Schätzungen sind das 6,1 Billionen US-Dollar. Zugegeben, Cash-Bestände, die auf den Geldmärkten, in Einlagenzertifikaten (CDs) und kurzfristigen Staatsanleihen brach liegen und 5,0 bis 5,5 Prozent einbringen, sind im Prinzip kein Witz, aber es ist auch kein Witz, wenn man sieht, was sich zu einer der größten Aktienmarktchancen aller Zeiten entwickelt. Tatsächlich ist der S&P 500 seit Januar 2021, also vor dem Phänomen der künstlichen Intelligenz (AI), nur um 5,9 Prozent gestiegen.

Der Composite PMI – ein globales Wachstumssignal

Zur Veranschaulichung dieser Rallye ist Folgendes zu beachten: Der S&P Global US Manufacturing PMI für das verarbeitende Gewerbe, ein Indikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA, wird vom US-Finanzdatenunternehmen S&P Global aus Antworten auf Fragebögen zusammengestellt, die an die Einkaufsmanager eines Panels von rund 800 Herstellern geschickt werden.

Der Composite PMI (Purchasing Managers Index) für die Welt stieg im Januar 2024 auf 51,80 Punkte an, verglichen mit 51 Punkten im Dezember 2023 und der vorläufige Wert für Februar beträgt 51,50.

Dieser Index kombiniert Daten aus dem Verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor und dient als wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität weltweit. Er umfasst Teilindizes zu Unternehmensleistung, Auftragseingängen, Beschäftigung, Kosten, Verkaufspreisen, Exporten, Einkaufsaktivitäten, Lieferantenleistungen und Auftragsbestände. Er ist ein guter Gradmesser für die Entwicklung der weltweiten Konjunktur, der seit Oktober 2023 gestiegen ist. Das ist ein Aufwärtstrend.

Margin-Verschuldung, Marktbreite und M&As: Signale der Stärke

Die derzeitige Höhe der Margin-Verschuldung von rund 771 Milliarden US-Dollar am Aktienmarkt ist nicht annähernd so hoch wie im vierten Quartal 2021, als die Margin-Verschuldung 935 Milliarden US-Dollar überstieg. Von Margin-Schulden oder Margin Debt spricht man, wenn Investoren Wertpapiere nicht nur mit dem vorhandenen Guthaben erwerben, sondern zusätzlich über Kreditaufnahme bei ihrem Broker finanzieren.

Drei der vier wichtigsten US-Indizes erreichen Allzeithochs ohne Überschuldung. Natürlich sind die Kosten für die Aufnahme von Krediten zum Kauf von Aktien hoch. Die Margin-Sätze liegen bei den meisten großen Brokern im Bereich von 6-8 Prozent. Trader nutzen Margin Debt eher für kurzfristige Gewinne.

Der Anleihemarkt hat sich mit steigenden Renditen auf der gesamten Zinskurve zurückgezogen, und dennoch werden Aktien in allen 11 Marktsektoren in den letzten zwei Wochen höher gehandelt, und machen die großen Tagesverluste wieder wett, die am 13. Februar durch die hohen Zahlen zum Verbraucherpreisindex (CPI) entstanden waren.

Kritiker, die behaupten, der Markt werde nur von einer Handvoll Mega-Tech-Aktien angeführt, sollten sich die starke Beteiligung des Industriesektors, der Nicht-Banken Finanzunternehmen und der Large-Cap-Aktien aus dem Gesundheitswesen ansehen, die zeigen, dass der Markt tatsächlich breiter geworden ist.

Auch Fusionen und Übernahmen (Mergers and Acquisitions; kurz: M&As) wirken sich positiv auf die Anlegerstimmung aus. Und es stehen einige große M&A-Transaktionen an: Der US-amerikanische Finanzdienstleister Capital One kauft für 35 Milliarden US-Dollar seinen Wettbewerber Discover. Damit entsteht ein Riese auf dem Kreditkartenmarkt – und ein neuer Konkurrent für Visa und Mastercard.

Die beiden US-Ölkonzerne Diamondback Energy und Endeavor Energy machen künftig gemeinsame Sache: Endeavor wird zu einem Preis von 26 Milliarden US-Dollar von Diamondback Energy gekauft.

Baustoffhersteller Owens Corning plant den Türenhersteller Masonite für 3,9 Milliarden US-Dollar zu kaufen und das US-Energieunternehmen Chord Energy will seinen kanadischen Konkurrenten Enerplus übernehmen. Das Resultat der Fusion werde ein 11 Milliarden US-Dollar schwerer Energie-Konzern sein, der von starken Synergieeffekten profitiere. Neue Fusions- und Übernahmetransaktionen sind fast immer positiv für die Märkte, da sie die Aufmerksamkeit darauf lenken, wer als nächstes dran ist.

Gute Voraussetzungen für Aktien: Triebfeder KI, eine Fed in den Startlöchern und Cash in Hülle und Fülle

Der Vergleich historischer Renditen kann hilfreich, aber auch hinderlich sein, wenn es darum geht, nach dem Erreichen neuer Höchststände Geld in den Aktienmarkt zu investieren. Anleger, die sich nur am Blick in den Rückspiegel orientieren, könnten weitere Kursgewinne verpassen, wenn transformative Katalysatoren am Werk sind, wie die künstliche Intelligenz, rekordverdächtiges uninvestiertes Kapital bereitsteht und wir eine US-Notenbank Fed haben, die sich auf eine Zinssenkung noch in diesem Jahr vorbereitet. Es gibt Jahre, in denen sich der Markt nicht an die historischen Regeln hält, und 2024 könnte ein weiteres sehr beeindruckendes Jahr werden.

Nachdem die Gewinnsaison weitgehend abgeschlossen ist, berichtet FactSet, dass für das vierte Quartal 2023 79 Prozent der S&P 500-Unternehmen Ergebnisse gemeldet haben: 75 Prozent der S&P 500-Unternehmen vermeldeten eine positive Überraschung beim Gewinn je Aktie und 65 Prozent der S&P 500-Unternehmen eine positive Überraschung beim Umsatz.

Die Prognosen für das erste Quartal fielen sehr unterschiedlich aus, wobei viele der größten und besten Unternehmen in jedem der 11 Marktsektoren auf ein solides erstes Quartal mit Umsatz- und Gewinnwachstum hindeuteten. Es wäre keine Überraschung, wenn es in den nächsten zwei bis vier Wochen zu einer Konsolidierung oder einem technischen Pullback käme und die Daten zu Inflation, Beschäftigung, Einzelhandelsumsätzen, Verbraucherstimmung, Wohnimmobilien, Fabrikproduktion sowie die für den 20. März angesetzte Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) verarbeitet würden.

Dieser Zeitraum bietet den Anlegern auch die Möglichkeit zu sehen, wie der Anleihemarkt auf weitere umfangreiche Auktionen von Staatsanleihen reagiert. Die letzte Woche abgehaltene Auktion für 20-jährige Staatsanleihen im Wert von 16 Milliarden US-Dollar wurde nicht gut aufgenommen, und die Händler mussten einspringen und 21,2 Prozent der Auktionssumme aufnehmen.

Das ist das Schreckgespenst der Börse: die 34 Billionen US-Dollar Staatsverschuldung in den USA. Trotz aller guten Indikatoren für einen Anstieg des Aktienmarktes birgt dieses Thema die Art von Risiko, die einen guten Aktienmarkt entgleisen lassen kann. Ein Thema, über das man nachdenken und das man definitiv sehr ernst nehmen sollte, wenn man die Höhe der Schulden bedenkt und weiß, wer sie alle aufkaufen wird.

Autor: Bryan Perry

