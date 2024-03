BARCELONA, Spanien, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Während des MWC Barcelona 2024 stellte Huawei seine bahnbrechende Fiber to the Office (FTTO) 2.0-Lösung für 10G-Campusnetzwerke vor. Im Zusammenhang mit der Glasfaserisierung, der intelligenten Transformation und der grünen Entwicklung hat die FTTO 2.0-Lösung von Huawei in der gesamten Branche große Aufmerksamkeit erregt.

Gu Yunbo, Präsident der Enterprise Optical Business Domain von Huawei, sagte: „Huawei hat die FTTO-Lösung auf der Grundlage einer innovativen IP+POL-Architektur für konvergente Campus-Netzwerke entwickelt, die von über 8.000 Campus-Kunden in 50 Ländern angenommen wurde. Mit dem Eintritt in die Wi-Fi 7-Ära stellt Huawei nun die FTTO 2.0-Lösung der nächsten Generation für Standard-Campus-Kunden und die 50G POL-Lösung für Hochleistungs-Campus-Szenarien vor und erfüllt damit die Anforderungen an intelligente Campus-Upgrades und eine umweltfreundliche Entwicklung."