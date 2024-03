GSMA UND UK FCDO VERTIEFEN IHR ENGAGEMENT FÜR DIE DIGITALE ENTWICKLUNG DURCH EINE ERNEUERTE FINANZIERUNGSPARTNERSCHAFT IN HÖHE VON 37,3 MILLIONEN PFUND Neue Phase der strategischen Partnerschaft zur Unterstützung der GSMA Mobile for Development mit den Schwerpunkten digitale und geschlechtsspezifische Integration, Klimaschutz, Anpassung und Widerstandsfähigkeit sowie digitale Innovation in Ländern …