GWM-FTXT hatte einen großen Auftritt auf der 2024 Fuel Cell Expo (FC EXPO) in Japan und beschleunigte damit seine Expansion auf dem globalen Markt. TOKIO, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ - Am 28. Februar 2024 begann die Fuel Cell Expo (FC EXPO) in Tokio, Japan, die als eine der weltweit größten Ausstellungen für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien gilt. GWM-FTXT, eine …