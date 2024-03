Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Auf dem MWC 2024 stellte Huawei die

Intelligente Fabriklösung vor, die Teil der Huawei-Sitzung für Fertigung und

Großunternehmen mit dem Titel "Delve into Industries, Creating a Better,

Greener, and Smarter Future" war. Auf der Tagung kamen Branchenführer und

Experten zusammen, um sich über die neuesten Lösungen und bewährten Verfahren in

den Bereichen Produktforschung und -entwicklung, Produktion und

Betriebsmanagement auszutauschen und gleichzeitig die Zusammenarbeit zu fördern.



Liu Chao, Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Fertigung und Großunternehmen

von Huawei, sagte: "Die Integration von digitaler Technologie und Realwirtschaft

schreitet voran. Huawei wird weiterhin technologische Innovationen und

Branchen-Know-how nutzen, um intelligente Produkte und Lösungen anzubieten, die

die gesamte Wertschöpfungskette von Fertigungsunternehmen abdecken. Wir werden

auch mit Partnern zusammenarbeiten, um die Endkunden besser bedienen zu können."

Liu erklärte weiter, dass Huawei Unternehmen dabei helfen will, ihre

IKT-Infrastruktur zu verbessern, um die Produktforschung und -innovation zu

beschleunigen, die Produktionseffizienz zu verbessern und gleichzeitig die

Kosten zu senken sowie einen rationalisierten, nachhaltigen Unternehmensbetrieb

zu gewährleisten.







Wang Zhiya, Betriebsleiter des Geschäftsbereichs Fertigung und Großunternehmenvon Huawei, war Gastgeber bei der Einführung der Intelligent Factory Solution.Diese Lösung basiert auf einer Technologiearchitektur mit "einer Cloud, einemNetzwerk und einer Plattform", die den technischen Datenfluss, den Fluss derGeschäftsinformationen und den Fluss der Produktionsprozesse rationalisiert.Konkret bedeutet dies, dass "ein Netzwerk" IP, ein industrielles passivesoptisches Netzwerk (PON) und 5G integriert und damit die nahtlose Verbindungzahlreicher Geräte in großem Maßstab und in verschiedenen Szenarien ermöglicht.Darüber hinaus steigert "ein Netz" auch die Effizienz der Datenerfassung aufbranchenweit führende 1 Million Datenpunkte pro Sekunde.Darüber hinaus bietet die Huawei Cloud Daten- und Anwendungsaktivierung sowieandere Dienste zur Unterstützung intelligenter Anwendungen wie fortschrittlicheProduktionsplanung und digitale Zwillinge. Dies kann den Herstellern helfen, denZyklus von der Bestellung bis zur Auslieferung zu verkürzen und gleichzeitig dieEffektivität der Ausrüstung insgesamt zu verbessern.Tamás Szabó, Leiter des Rechenzentrums bei BorsodChem, berichtete über seineErfahrungen mit dem Aufbau umweltfreundlicher Rechenzentren in Unternehmen.Für intelligente Unternehmensanwendungen stellte Lili Yin, Geschäftsführer fürEuropa bei Quicktron Robotics, die Smart Logistics Operations System Solutionvor, die gemeinsam mit Huawei entwickelt wurde. Yin teilte auch ein Projekt überschnelle Lager-AMRs, die von der AirEngine Wi-Fi 6 von Huawei unterstütztwerden.Huawei ist davon überzeugt, dass die Digitalisierung und die Intelligenz vonUnternehmen durch ständige Interaktion, Austausch und gemeinsame Anstrengungenvoranschreiten und zu mehr Wachstum und einer besseren Zukunft für die Brancheführen werden.Weitere Informationen erhalten Sie unter:https://e.huawei.com/en/industries/manufacturing (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4102695-1&h=2323063851&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4102695-1%26h%3D2620890111%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fe.huawei.com%252Fen%252Findustries%252Fmanufacturing%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fe.huawei.com%252Fen%252Findustries%252Fmanufacturing&a=https%3A%2F%2Fe.huawei.com%2Fen%2Findustries%2Fmanufacturing)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2350029/image.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4102695-1&h=2304001144&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4102695-1%26h%3D1365090907%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2350029%252Fimage.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2350029%252Fimage.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2350029%2Fimage.jpg)View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/mwc2024-huawei-veroffentlicht-die-losung-intelligente-fabrik-und-schafft-eine-bessere-grunere-und-intelligentere-zukunft-302074890.htmlPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/100745/5724399OTS: Huawei