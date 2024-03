Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Auf dem MWC Barcelona 2024 stellte Huawei

die Smart Classroom 3.0 Solution vor. Diese Lösung bietet erweiterte

KI-Funktionen für die Lehranalyse und wurde bei einer Session mit dem Titel

"Leading Infrastructure to Accelerate Education Intelligence" vorgestellt. Die

Lösung schafft eine intelligente und interaktive Lehrumgebung, in der Dozierende

neue und spannende Lehrmethoden anwenden können.



Wind Li, CEO bei Global Public Sector BU, Huawei, erklärte in seiner

Eröffnungsrede: "Als Digital Natives, die im Internetzeitalter aufgewachsen

sind, haben wir eine natürliche Neigung zur Nutzung von Informations- und

Kommunikationstechnik. Die moderne Bildung ist auf dem Weg, ein digitales und

intelligentes Bildungsökosystem aufzubauen, um die digitale Kompetenz von

Lehrern und Schülern zu verbessern und innovative Talente für die Zukunft zu

fördern. Huawei arbeitet mit Branchenpartnern zusammen, um eine digitale und

intelligente Basis für die Bildungsbranche zu schaffen, die sich durch hohe

Standards und Leistung auszeichnet und Cloud Computing, KI und Big Data nutzt.

Durch innovative Lehr- und Managementmethoden wollen wir die Zukunft der Bildung

gestalten."







hat sich das intelligente Klassenzimmer von Huawei von der digitalen zur

hybriden Version bis hin zu Smart Classroom 3.0 entwickelt. Mithilfe von

Technologien wie KI und Cloud Computing wird ein intelligentes Lehrsystem

geschaffen, das einen flexiblen, personalisierten Unterricht und ein präzises,

effizientes Lehrmanagement ermöglicht.



Die Huawei Smart Classroom 3.0 Solution nutzt KI-Bildungsmodelle, um Kursinhalte

intelligent zu analysieren und abzurufen. Zudem werden Wissensgraphen erstellt,

die eine flexible Unterrichtsvorbereitung und individuelles Lernen ermöglichen.

Diese Lösung analysiert die Unterrichtsaktivitäten und die Bedingungen im

Klassenzimmer, um die Analyse und Bewertung des Unterrichts zu unterstützen und

das Bildungsmanagement effizient und effektiv zu gestalten. Es nutzt IdeaHub, um

eine Fülle von digitalen Onlineressourcen zu erhalten und schülerzentrierte

Online- und Offline-Erfahrungen sowie interaktiven Unterricht zu ermöglichen.



Die Smart Classroom-Lösung von Huawei unterstützt Kunden aus dem globalen

Bildungswesen beim Aufbau eines neuen intelligenten Unterrichtsökosystems. In

Europa hat Huawei das serbische Bildungsministerium bei der Einrichtung

intelligenter Klassenzimmer an über 200 Grund- und Sekundarschulen unterstützt.

Dies hat die gemeinsame Nutzung digitaler Lehrmittel und einen flexiblen

Fernunterricht ermöglicht, der letztlich allen Studierenden Zugang zu Seite 2 ► Seite 1 von 2

