BARCELONA, Spanien, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, veranstaltete auf der MWC Barcelona 2024 die „5G-Advanced Innovation and New Product Release Conference", auf der ZTE systematisch seine Panoramaplanung und futuristischen Innovationen für die 5G-A-Ära vorstellte und 10 neue atemberaubende 5G-A-Produkte vorstellte, die den kommerziellen Einsatz von 5G-A umfassend ermöglichen. An der Konferenz nahmen auch Chinas drei große Telekommunikationsbetreiber und Industriepartner teil.

Zhang Wanchun, Senior Vice President bei ZTE, wies in seiner Eröffnungsrede darauf hin, dass die Enthüllung von 5G-Advanced-Technologien einen spannenden Meilenstein für die Möglichkeit und das Potenzial der zukünftigen Entwicklung der Kommunikationstechnologie darstellt. 5G-Advanced ist mehr als eine Entwicklungsstufe von 5G zu 6G in Geschwindigkeit und Konnektivität. Es steht für einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie Menschen leben, arbeiten und spielen. Er rief die Branche dazu auf, gemeinsam an einer intelligenteren und vernetzteren Welt zu arbeiten.

Li Xiaotong, Vice President bei ZTE, General Manager von RAN-Produkten, hielt eine Rede mit dem Titel „New Horizon of 5G Advanced" (Neuer Horizont von 5G Advanced) und sprach über das Verständnis, die Planung und die Erfolge von ZTE bei 5G-A. „5G-A steht im Einklang mit der Entwicklungsrichtung von 5G-A und 6G in der Branche, was eine Erweiterung von 5G und eine Verbindung zu 6G ist. 5G-A wird seine Fähigkeiten in drei großen 5G-Szenarien, in Bezug auf eMBB, mMTC und uRLLC, erweitern und gleichzeitig drei wichtige Szenarien eröffnen, darunter integrierte Sensorik und Kommunikation, universelle Intelligenz und allgegenwärtige Konnektivität." sagte Li Xiaotong. „Durch die Erweiterung und Erweiterung der sechsdimensionalen Szenarien wird 5G-A kontinuierlich den unendlichen Wert für das digitale B2C-Leben, die digitale B2B-Industrie und die digitale B2X-Gesellschaft realisieren. ZTE hat mehrere 5G-A-Anwendungsfälle in verschiedenen Bereichen implementiert und damit die spannende Perspektive von 5G-A aufgezeigt."