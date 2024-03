Pressestimme 'Handelsblatt' zum Friedenskanzler in Kriegszeiten "Handelsblatt" zum Friedenskanzler in Kriegszeiten: "Das Kalkül, sich in die Tradition seiner sozialdemokratischen Amtsvorgänger Willy Brandt und Gerhard Schröder zu stellen, die in ihren Amtszeiten den Ruf der SPD als Friedenspartei gefestigt …