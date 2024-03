Busverkehr in Rheinland-Pfalz ausgebremst - Warnstreiks in zwei Tarifkonflikten Der Busverkehr in Rheinland-Pfalz dürfte ab diesem Donnerstag für zwei Tage auf breiter Front ausgebremst werden. Mit der Frühschicht beginnen zweitägige Warnstreiks in zwei unterschiedlichen Tarifkonflikten. Die Folge: In weiten Teilen des Landes …