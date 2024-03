ZHENGZHOU, China, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Yutong Bus Co., Ltd. („Yutong", SHA:600066), ein weltweit tätiger Anbieter von Bussen, hat mit seinen reinen Elektrobussen erfolgreich strenge Straßentests unter extrem kalten Wetterbedingungen in Norwegen und Kasachstan durchgeführt und damit einen wichtigen Meilenstein bei der Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs erreicht. Bei Temperaturen von bis zu -25°C in Kasachstan erreichte der batterieelektrische Yutong-Bus eine beachtliche Reichweite von 374 km und setzte damit einen neuen Maßstab für die Leistung von Elektrobussen in rauen Klimazonen.

Die Tests in der eisigen Umgebung von Astana, Kasachstan, und am Polarkreis in Norwegen waren nicht nur ein Härtetest, sondern ein klares Signal für die Einsatzfähigkeit der Elektrobusse unter extremen Bedingungen.