Staatsmedien Iran schickt Satelliten aus Russland ins All Der Iran hat einen Satelliten aus heimischer Produktion ins All befördert. Der mit Kameras ausgestattete Forschungssatellit Pars-1 sei vom russischen Weltraumbahnhof Wostotschnyin in eine Höhe von 500 Kilometern in die Erdumlaufbahn gebracht worden, …