Fielmann steigert Gewinn und erhöht Dividende Die Optikerkette Fielmann hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. So stieg der Konzernumsatz um zwölf Prozent auf knapp zwei Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag anhand vorläufiger Zahlen in Hamburg mitteilte. …