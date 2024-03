Die bereinigte operative Marge wird laut Salesforce bei 32,5 Prozent liegen, was die Erwartungen der Wall Street von 31,4 Prozent übertrifft. Dieser Optimismus gründet auf der "anhaltenden Kostendisziplin" des Unternehmens, auch im Zuge von Investitionen in künstliche Intelligenz (KI). Nach einer Kostensenkung, einschließlich der Entlassung von etwa 700 Mitarbeitern im vergangenen Monat, richtet Salesforce nun den Fokus auf das Umsatzwachstum. Dies erfolgt in einem Umfeld, in dem viele Unternehmen ihre Softwareausgaben kürzen.

Trotz eines anfänglichen Rückgangs im nachbörslichen Handel konnte die Salesforce-Aktie den Großteil ihrer Verluste wieder aufholen. Mit einem Schlusskurs von 299,77 US-Dollar hat die Aktie in den letzten zwölf Monaten um 83 Prozent zugelegt. Analysten wie Brian Peterson von Raymond James heben die aktionärsfreundlichen Maßnahmen des Unternehmens hervor, darunter die Dividendenausschüttung und das erweiterte Aktienrückkaufprogramm.

Um den Verkauf seiner Kundenbeziehungsmanagement-Software anzukurbeln, investiert Salesforce in neue Funktionen, die auf generativer KI basieren. Die Einführung einer Copilot-Funktion, die Fragen beantworten und neue Inhalte erstellen kann, ist ein Beispiel für diese Bemühungen. Executive Vice President Mike Spencer betonte das Engagement des Unternehmens für zweistelliges Wachstum im Bereich der Abonnement- und Supporterlöse im Geschäftsjahr 2025, noch bevor die KI-Initiativen voll zum Tragen kommen.

Optimierung

Der SAP-Konkurrent optimiert zudem seine Verkaufsmethoden und Preise, was laut Analyst Keith Bachman von BMO Capital Markets das Wachstum im Jahr 2024 unterstützen könnte. Im vierten Geschäftsquartal verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von elf Prozent auf 9,29 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen. Die Integrations- und Analysesparte, einschließlich der Produkte Data Cloud, Tableau und MuleSoft, erzielte einen Umsatz von 1,63 Milliarden US-Dollar und übertraf die Analystenschätzungen.

Mit diesen Entwicklungen unterstreicht Salesforce seine Fähigkeit, sich in einem herausfordernden Marktumfeld anzupassen und gleichzeitig den Shareholder Value zu steigern.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion