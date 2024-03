Aktien Frankfurt Ausblick Dax winkt sechstes Rekordhoch in Folge Mit einem neuerlichen Rekordhoch könnte der Dax am Donnerstag den Handel aufnehmen. Dem deutschen Leitindex winkt somit die sechste Bestmarke in Folge. Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax den Dax mit 17 612 Punkten auf …