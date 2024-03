Deutsche Anleihen Kaum Bewegung - Renditen in Japan steigen Deutsche Bundesanleihen haben sich am Donnerstag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig auf 132,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stagnierte auf 2,45 …