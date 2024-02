Kryptoanalyst Timo Emden von Emden Research erklärte in einer Einschätzung auf seiner Webseite: "Nach Eroberung der 64.000-Dollar-Marke stürzt der Bitcoin (USD) binnen weniger Minuten zwischenzeitlich unter die 59.000-Dollar-Marke. Dass sich das Rekordhoch nun in unmittelbarer Schlagdistanz befindet, sorgte am späten Mittwochabend offensichtlich für kalte Füße unter Marktteilnehmern. Dabei dürfte eine technische Störung bei der Kryptobörse Coinbase für Verunsicherung am Markt gesorgt haben."

Coinbase teilte mit, dass es bei einigen Nutzern zu Störungen beim Kauf- oder Verkaufsprozess gekommen sei, die möglicherweise Nullsalden auf den Konten zur Folge hatten. Auf X, ehemals Twitter, teilte das Unternehmen mit: "Unser Team untersucht dies und wird in Kürze ein Update bereitstellen. Ihre Vermögenswerte sind sicher."

Am Kryptomarkt hatte es zuletzt eine regelrechte Rallye gegeben. Der Bitcoin gewann allein seit Jahresbeginn laut CoinMarketCap mehr als 48 Prozent hinzu.





Der Marktwert aller Kryptowährungen stieg zuletzt auf 2,32 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Bitcoin-Booms im November 2021 waren es zeitweise 2,82 Billionen US-Dollar gewesen

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

