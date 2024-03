Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer ist nach eigenen Angaben optimistisch, dass die Bundesregierung weitere Maßnahmen ergreifen wird, um die deutsche Wirtschaft wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Anlass zur Hoffnung gebe die Einsicht des Bundeswirtschaftsministers, dass die Wirtschaft international nicht mehr wettbewerbsfähig sei, sagte er am Donnerstag den Sendern RTL und ntv.





"Das heißt, wir haben zunächst erst mal eine gemeinsame Grundlage und müssen jetzt dann gemeinsam einen Kompromiss finden, wie wir hier ein Wachstumspaket schnüren können", so Meyer. Die FDP werde das in den nächsten Monaten stärker einfordern. "Wenn Finanzminister und Wirtschaftsminister beide der Auffassung sind, dass hier was getan werden muss, dann muss die Koalition sich entsprechend bewegen", so Meyer. Das werde man in den nächsten Monaten "auch sehen".