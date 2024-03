NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Analyst Lucas Ferhani verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die starken Auftragseingänge im vierten Quartal. Das bereinigte operative Ergebnis habe den Erwartungen entsprochen, nachdem der Gabelstaplerhersteller bereits vorläufige Zahlen veröffentlicht habe. Auf dem soliden Ausblick für 2024 laste allerdings das Segment Supply Chain Solutions (SCS). Hier habe die Konsensschätzung mit Blick auf das operative Ergebnis und die Marge höher gelegen./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 01:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 01:55 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 44,45EUR auf Tradegate (29. Februar 2024, 09:37 Uhr) gehandelt.



