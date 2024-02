ETH-Knappheit

Unterdessen berichtet das Branchenmagazin BTC-ECHO, dass die ETH-Bestände an den Kryptobörsen in den letzten Monaten dramatisch gesunken seien, was zu einer zunehmenden Verknappung des Angebots führe. In den letzten drei Monaten wurden rund 865.000 ETH abgezogen, was zum niedrigsten Prozentsatz an Ether-Coins an den Börsen seit 2015 führte, trotz eines Anstiegs der Marktkapitalisierung um mehr als 400 Milliarden US-Dollar. Diese Entwicklung deutet auf einen stärkeren Trend zur Selbstverwahrung hin, der durch Ereignisse wie den FTX-Skandal noch verstärkt wurde.

Diese Angebotsverknappung, die seit dem Höchststand der Börsenbestände im August 2020, als sich noch 33,5 Millionen ETH in den Börsen befanden und seitdem mehr als 20 Millionen ETH abgezogen wurden, sichtbar ist, signalisiert eine noch nie dagewesene Knappheit. Der Rückgang der Börsenbestände vor und während früherer Bullruns könnte ein positives Zeichen für die Zukunft sein. Die Erwartung, dass die Nachfrage insbesondere von institutionellen Anlegern im Mai sprunghaft ansteigen wird, wenn die SEC über den ETH-ETF-Antrag entscheidet, könnte zu einem erheblichen Kapitalzufluss in den Markt führen, falls der Antrag bewilligt wird, heißt es.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!