Aus technischer Sicht war es nur ganz kurz gelungen aus einem seit März 2021 bestehenden Abwärtstrend auf 276,54 US-Dollar zu springen, nur wenig später stützt die Aktie in den vorherigen Abwärtstrend zurück. Im Bereich von 200,00 US-Dollar scheint sich jedoch eine vielversprechende Trendwendeformation durchzusetzen, die in Form eines bullischen Keils daherkommt.

Nach mehreren Sicherheitsvorfällen und Beinahe-Unfällen hat die US-Luftfahrtbehörde FAA Untersuchungen angeordnet und schwere Mängel bei der Qualitätssicherung bei Boeing festgestellt. Der Flugzeugbauer gelobte Besserung, scheinbar greifen diese Maßnahmen und lassen Anleger in der Aktie wieder zugreifen.

Käufer müssen noch überzeugen

Obwohl ein Ausbruch aus dem rot gekennzeichneten Keil auf Tagesbasis zur Wochenmitte gelungen ist, müssen jetzt unbedingt Anschlusskäufe mindestens an den Widerstandsbereich von 217,20 US-Dollar her. Erst anschließend würde sich das Bild zugunsten der Bullen drehen, Kursgewinne darüber könnten einen erneuten Test des seit 2021 bestehenden Abwärtstrends um 234,15 US-Dollar herbeiführen. Aber erst oberhalb der Dezemberhochs dürfte sich das Chartbild mittelfristig für einen Kursanstieg in Stellung bringen. Bleibt ein derartiges Szenario aus und das Boeing-Papier fällt unter 197,15 US-Dollar zurück, müssten sich Investoren um weitere Abschläge sorgen, diese könnten auf 192,68 und darunter 185,55 US-Dollar talwärts reichen.

Boeing Co. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: