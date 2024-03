Wer sich für ein Eigenheim entscheidet, sollte vor dem Hausbau nach aktuellen Trends Ausschau halten. Dank vielfältiger Technologien lässt sich ein Gebäude smart und nachhaltig gestalten. Auf diese Weise tut man nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern kann langfristig sogar Geld sparen. Des Weiteren sorgen die getroffenen Maßnahmen für eine Wertsteigerung der Immobilie. Welche Investitionen sich lohnen, zeigt dieser Artikel.

Bild: Mit gewissen Technologien lässt sich das Eigenheim smart und nachhaltig gestalten. Bildquelle: qimono via pixabay.com

Photovoltaik-Anlage

Eine beliebte Möglichkeit, das Eigenheim nachhaltiger zu gestalten, ist die Photovoltaik-Anlage. Es handelt sich um einen regelrechten Trend rund um Haus und Garten. Doch welche Vorteile bietet eine solche Anlage konkret?

Wer sich für eine Photovoltaik-Anlage auf dem Hausdach entscheidet, profitiert von einer hohen Kostenersparnis, wenn es um Stromkosten geht. Somit lohnt sich die nicht gerade günstige Anschaffung allemal. Doch nicht nur das Portemonnaie profitiert von der Stromproduktion durch Sonnenenergie. Auch für die Umwelt ist diese Art der Stromgewinnung absolut vorteilhaft. Wer sich für Photovoltaik entscheidet, tut der Umwelt etwas Gutes. Es handelt sich um nachhaltige Energie, bei der keine fossilen Brennstoffe zum Einsatz kommen.

Außerdem sind Nutzer unabhängig vom öffentlichen Stromnetz. Besonders in Zeiten, in denen die Angst vor einem Blackout besteht, der die Haushalte vom Strom abschneidet und somit ein hohes Sicherheitsrisiko darstellt, möchten sich mehr und mehr Menschen unabhängig machen und setzen daher auf eine Photovoltaik-Anlage.

Und noch einen weiteren Vorteil bietet die Anlage: Durch die Einspeisung überschüssigen Stroms in das Stromnetz können sich Nutzer eine attraktive Rendite sichern. Und natürlich steigert die Investition den Wert der Immobilie enorm. Wer also darüber nachdenkt, sein Eigentum früher oder später einmal zu verkaufen, ist mit einer Photovoltaik-Anlage immer gut beraten.

Eigener Brunnen

Wer schon beim Strom unabhängig ist, möchte vielleicht auch in Sachen Wasser ein hohes Maß an Unabhängigkeit genießen. Mit einem eigenen Brunnen ist das möglich. So versorgen sich Haushalte kostengünstig und umweltfreundlich mit frischem Wasser, welches beispielsweise für die Bewässerung des Gartens genutzt werden kann.

Insbesondere dann, wenn der Garten besonders groß ist, lohnt sich ein eigener Brunnen für die Bewässerung. In den heißen Sommermonaten werden für Gemüsegarten und Rasen Liter über Liter verbraucht. Anstelle des kostspieligen Leitungswassers lässt sich also ganz einfach eigenes Brunnenwasser nutzen.

Inwieweit ist die Nutzung eines eigenen Brunnens eigentlich nachhaltig? Nachhaltig ist die Vorgehensweise deshalb, da das geförderte Wasser direkt zur Bewässerung verwendet und damit dem natürlichen Kreislauf gleich wieder zugeführt wird. Zudem wird das aufwendig aufbereitete Trinkwasser nicht zur Bewässerung verwendet, was ebenfalls einen wichtigen Aspekt in Sachen Nachhaltigkeit darstellt.

Wer sich einen eigenen Brunnen installieren möchte, sollte allerdings ein paar Dinge beachten. Zunächst einmal sind da die Kosten, die für das professionelle Bohren eines Brunnens anfallen. Außerdem sollte man sich für die richtige Pumpe entscheiden, um langfristig von dem Brunnen profitieren zu können. Besonders wichtig ist, den Bau eines Brunnens von der lokalen Behörde genehmigen zu lassen. Andernfalls kann das Vorgehen zur Anzeige gebracht werden.

Digitalisierung beim Hausbau

Wie die Statistik zeigt, ist das Errichten eines Eigenheims in Deutschland nach wie vor sehr beliebt. Ein populärer Trend, der sich dabei abzeichnet, ist die Digitalisierung beim Hausbau. Mit klugen Strategien lässt sich so das Beste aus dem Eigenheim herausholen. Doch auf welche Art und Weise findet Digitalisierung beim Hausbau Anwendung?

Die Rede ist vor allem von Smart Home. Heutzutage besteht Smart Home nicht mehr nur aus einem Smart Speaker, der durch das Anstecken in die Steckdose installiert wird. Schon beim Hausbau selbst können viele Maßnahmen getroffen werden, damit Smart Home direkt integriert ist.

Die großartigen Vorteile der smarten Technologie haben sich in den letzten Jahren deutlich herauskristallisiert. Das Leben wird durch die Nutzung wesentlich komfortabler, einfacher und effizienter. Und auch die große Kosten- und Energieersparnis darf nicht außer Acht gelassen werden.

So sorgen beispielsweise smarte Thermostate, smarte Waschmaschinen und smarte Geschirrspüler dafür, dass nur immer so viel Energie aufgewendet wird, wie es für die jeweilige Nutzung nötig ist. Das hat einen erheblichen Einfluss auf die Umwelt und spart sogar noch Geld.

Die Digitalisierung trifft man allerdings noch in anderen Bereichen an. So zählt der schlüssellose Zugang zu Gebäuden und Tiefgaragen zu einem beliebten Feature bei Neubauten. Zudem wird stetig daran gearbeitet, Prozesse innerhalb des Gebäudes zu verbessern. Wenn jedes Gerät und jede Anlage Hand in Hand läuft, ergibt das einen deutlich verminderten Wartungsaufwand und es entstehen geringere Kosten.