Durchschnittlich prognostizieren Analysten einen Verlust je Aktie von 0,37 US-Dollar. Im Vergleich dazu betrug der Verlust je Aktie im Vorjahresquartal 0,38 US-Dollar. In Bezug auf den Umsatz geht die Wall Street durchschnittlich von 235,2 Millionen US-Dollar aus, was einem Anstieg von 6,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Der Analyst Jordan Levy von Truist Securities hat sein Kursziel im Vorfeld der Earnings von drei auf vier US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das entspricht einem Kurspotenzial von knapp 17 Prozent.

Levy erkennt an, dass die Aktie um fast 30 Prozent gestiegen ist, seit das Unternehmen am 23. Januar bekannt gab, dass seine Anlage in Woodbine, Georgia, den Betrieb aufgenommen hat. Die Anlage ist die größte Anlage für flüssigen grünen Wasserstoff in den USA mit einer Produktionskapazität von 15 Tonnen flüssigem elektrolytischem Wasserstoff pro Tag.

An diesem Tag gab Plug Power auch bekannt, dass das Unternehmen kurz vor dem Abschluss eines Kredits des US-Energieministeriums in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar mit einem Zinssatz von maximal 6,5 Prozent steht. Finanzvorstand Paul Middleton fügte hinzu, dass er davon ausgeht, dass der Kredit bis zum dritten Quartal abgeschlossen sein wird.

"Trotzdem sehen wir im vierten Quartal einen weiteren großen Cash-Burn mit minimalen Anzeichen für eine schrittweise Verbesserung in den kommenden Quartalen", so Levy.

Darüber hinaus glaubt der Analyst, dass der Gegenwind bei den Margen und die eine Milliarde schwere Kapitalmaßnahme des Unternehmens den Kurs der Aktie in einer gewissen Bandbreite halten werden.

Indessen hat auch B. Riley-Analyst Christopher Van Horn sein Kursziel für die Plug-Power-Aktie von acht auf sechs US-Dollar gesenkt, während er sein "Buy"-Rating beibehielt. Das neue Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von 75 Prozent.

Die Titel haben seit Jahresbeginn rund ein Viertel an Wert verloren. Das höchste Kursziel der Analysten liegt bei 21 US-Dollar, das niedrigste bei 2,50 US-Dollar. Durchschnittlich bieten die Titel ein Aufwärtspotenzial von 60 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau. Der Konsens lautet Aufstocken.

