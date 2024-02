Die Korrektur im Gold-Silbersektor dehnt sich zeitlich aus. Mit Blick auf die aktuelle Lage respektive Konstellation könnte sie sich nun auch preislich weiter ausdehnen. Ein Großteil der Aktien von Gold-Silberproduzenten steht an wichtigen Unterstützungsmarken. Sollten diese fallen, könnte es für die Aktien noch eine „Kursetage“ tiefer gehen. Das aktuelle Chartbild des Arca Gold Bugs Index spiegelt die aktuelle Situation im Sektor aussagekräftig wider.

Bereits unsere letzte Kommentierung zum Arca Gold Bugs Index überschrieben wir Ende Januar mit: „Das könnte brenzlig werden.“.

In der damaligen Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der Rücksetzer erlangte spätestens mit dem Bruch der 240 Punkte Bedeutung. Aktuell steht die nächste eminent wichtige Unterstützungszone 220 Punkte im Fokus. Ein Rücksetzer unter die 220 Punkte wäre aus charttechnischer Sicht ein herber Rückschlag. Gleichzeitig würde sich dem Index weiteres Abwärtspotential in Richtung 200 Punkte eröffnen. Anderseits könnte ein erfolgreicher Test der 220 Punkte auch die ideale Basis für einen Vorstoß auf der Oberseite bilden. Ein erstes potentielles Bewegungsziel wäre in diesem Fall der Bereich um 240 Punkte. Ein solcher Vorstoß setzt allerdings „passende“ Ergebnisse des Fed-Termins voraus.“

Die aktuelle Quartalsberichtssaison ist im Gold-Silbersektor mehr oder weniger durch. Obgleich es den einen oder anderen Lichtblick gab (unter anderem zählen wir hier auch die Zahlen von Barrick Gold dazu), kann man der Berichtssaison allenfalls das Prädikat „durchwachsen“ verleihen. Die großen, positiven Überraschungsmomente blieben aus. Es ging kein Ruck durch den Sektor; von Aufbruchsstimmung ganz zu schweigen. Gerade bei den Ausblicken auf das laufende Jahr sind die fehlenden positiven Überraschungsmomente zu bemängeln.

Die Produzenten haben nach wie vor mit hohen Produktionskosten zu kämpfen. Das schmälert angesichts stagnierender Gold- und Silberpreise die Marge. Die Edelmetalle wiederum „leiden“ unter dem aktuell überaus robusten US-Dollar, der ihnen die Luft zum Atmen nimmt. In puncto US-Dollar wird es im März spannend. Das FOMC der US-Notenbank tagt am 19. März / 20. März und berät währenddessen über die Zinspolitik. Die Entscheidung gibt es dann am 20. März. Die begleitenden Kommentare und Kommuniqués werden ebenfalls große Aufmerksamkeit erfahren. Bis dahin werden aber noch eine Reihe von Preis- und Konjunkturdaten veröffentlicht, die das Handelsgeschehen am Devisenmarkt maßgeblich beeinflussen könnten.

Kommen wir auf die aktuelle Situation im Arca Gold Bugs Index zu sprechen. Um die Lage adäquat darstellen zu können, haben wir einen 3-Jahres-Chart bemüht. Nach dem gescheiterten Versuch im Dezember 2023, die bis dahin laufende Aufwärtsbewegung über den Widerstand von 256 Punkte auszudehnen, drehte der Arca Gold Bugs Index nach unten ab. Es entwickelte sich veritable Abwärtsdynamik. Der Index durchbrach mit den Unterstützungen bei 240 Punkten und 220 Punkten wichtige Kursbereiche. Der Arca Gold Bugs Index erreichte daraufhin die außerordentlich wichtigen 200 Punkte. Ein erster halbherziger Erholungsversuch erlangte kürzlich keine Relevanz, sodass aktuell erneut die 200 Punkte im Fokus stehen.

Obgleich der Index durchaus die Chance hat, die wichtige Unterstützungszone um 200 Punkte erfolgreich zu verteidigen, muss man sich mit einem möglichen Abwärtsszenario auseinandersetzen. So könnte ein Rücksetzer unter die 200 Punkte, weitere Abgaben in Richtung 185 Punkte oder gar in Richtung 175 Punkte provozieren. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die Zone 235 Punkte / 240 Punkte.