Elliott Wellen Analyse Frühjahrsrallye führt den DAX in neue Höhen Die kurze Einschätzung der Lage Die Frühjahrsrallye führt den DAX täglich in neue Höhen. Es gibt keine erkennbaren Schwächen in den impulsiven Mustern. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich …