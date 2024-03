"Das ist kein Hype", sagte der Chef der größten US-Bank gegenüber CNBC. "This is real." Dimon verriet, dass bei JPMorgan 200 Mitarbeiter damit beschäftigt sind, die Welle großer Sprachmodelle zu erforschen, von Bing und Bard bis hin zu ChatGPT. KI wird schließlich "in fast jedem Job eingesetzt werden", so Dimon. JPMorgan hat im vergangenen Jahr die neue Position des Chief Data and Analytics Officer geschaffen, unter anderem um sich mit künstliche Intelligenz (KI) zu beschäftigen.

"Als wir die Internetblase das erste Mal hatten, war das ein Hype. Dies ist kein Hype. Es ist real. Die Leute setzen es in unterschiedlichen Geschwindigkeiten ein, aber es wird eine enorme Menge an Daten verarbeiten können."

Dimon räumte zwar ein, dass KI auch von böswilligen Akteuren genutzt werden könne, bezeichnete sich jedoch als "großen Optimisten", was die aufkommende Technologie angeht. Er erwartet vor allem bedeutende Durchbrüche in der Cybersicherheit und der pharmazeutischen Forschung. "Sie könnte Krebsheilmittel erfinden, weil sie Dinge tun kann, die der menschliche Verstand einfach nicht kann", so Dimon gegenüber CNBC.

Der JPMorgan-Chef hat bereits zuvor das Krebsheilungspotenzial der KI angespriesen: "Ihre Kinder werden 100 Jahre alt werden und dank der Technologie keinen Krebs haben. Und buchstäblich werden sie wahrscheinlich dreieinhalb Tage in der Woche arbeiten", zitiert Fortune Dimon.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

