Die Experten sind sich derzeit nicht einig, ob nun zu viel Optimismus oder doch zu viel Skepsis die Kurse an den Börsen dieser Welt nach oben treibt. Beides ist der Fall, nur dass die Optimisten die Aktien schon haben, am Ball bleiben und sich über die Rally freuen. Und die Pessimisten und Skeptiker dieser Rally geben bei jedem neuen Rekordhoch des DAX und nun auch des US-Technologieindex Nasdaq zähneknirschend klein bei, stellen ihre Short-Positionen glatt oder steigen ein und befeuern so die Rally. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Das kann im Deutschen Aktienindex auch noch eine ganze Weile so weitergehen und die 18.000er Marke schneller auf der Anzeigetafel aufleuchten als es nahezu alle Marktteilnehmer für möglich gehalten haben. Für die Statistik: Heute erreicht der DAX das siebte, tägliche Rekordhoch in Folge, es ist die erfolgreichste Serie seit 2015.

Wenn nur Lieferengpässe ein erfolgreiches Geschäft behindern, ist das im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen hierzulande sicherlich ein Luxusproblem. So geschehen bei Daimler Truck im vergangenen Jahr, in dem der Absatz deshalb nur marginal stieg. Dennoch überzeugte der LKW-Bauer mit allen anderen Kennzahlen. Daimler Truck konnte höhere Verkaufspreise am Markt durchsetzen, was seine dominierende Stellung zeigt. Die Dividende wird um fast 50 Prozent auf 1,90 Euro angehoben. Der Aufwärtstrend in der Aktie ist intakt, allerdings könnten nach einigen Vorschusslorbeeren in Hinblick auf die Bilanz ein paar Gewinnmitnahmen die 30-Prozent-Rally seit vergangenem November erst einmal etwas bremsen.