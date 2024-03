30 Jahre ist es her, dass Wall Street in den deutschen Kinos anlief. Am 18.Februar 1988 war es soweit. Doch gelten die besten Sprüche auch 30 Jahre später noch?

Gier ist gut. Vor 30 Jahren lief der Börsen-Thriller „Wall Street“ in westdeutschen Kinos an. Finanzhai Gordon Gekko alias Michael Douglas ist ein Paradebeispiel von Gier und Korruption und der skrupellosen Jagd nach Geld, das viele Jahre später in The Big Short eine ganz andere und ebenso spannende Fortschreibung fand. Gier ist gut reflektieren wir in unserem Börsendienst – den T-Online-Leser exklusiv für 14 Tage unter feingoldresearch.de testen dürfen – in unserem Sentimentindikator. Dort summieren wir Signale zu Angst und Gier am Markt zu einem Indikator, der anzeigt, ob gerade Gier oder pure Angst am Markt regiert. So viel sei verraten – momentan ist ganz klar die Gier vorherrschend. Vor allem, wenn man US-amerikanische Tech-Titel betrachtet, denn dort sieht der Indikator feuerrot aus.

Bei Feingold Research liegt unser Markenwertportfolio 50 Prozent im Plus. Top Wert? Mercedes mit 155 Prozent Kursgewinn seit Januar in der WKN UL9CFP. Testen Sie unsere Abos mit dem Gutschein-Code „DAXRekord“ und 25 Prozent Aktionsrabatt.

Hier geht es direkt zu den jeweiligen Bestellseiten:

Investing

Spekulativ

Markenstärke

Gier und Angst immer im Blick haben

Anfang 2024 scheint nach Gordon Gekko die Gier als ziemlich gesund und angesagt zu sein. Denn wer in den letzten Monaten mit hohen Hebeln vor allem auf Tech-Aktien setzte, der weiß vor Glück gar nicht wohin mit sich. „Jüngst zeigte der Meta-Konzern nochmal wie ein Kursfeuerwerk aussieht“, so Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. „Auch Spotify, Uber, Microsoft oder Nvidia haben auf 12 Monate allesamt ihre Aktienkurse und damit Unternehmenswerte zwischen 50 und mehr als 100 Prozent gesteigert“, so der RoboMarkets-Experte. Psychologisch will der Markt gerade nach oben und Sentiment-Indizes zeigen, dass die gierig und übermütig ist. Anfang 2024 sind die Börsen im Partymodus.

Gekko ist nicht allein

Es lohnt sich daher immer wieder, abseits der hektisch flimmernden Kurse einen Blick in die Bücher der Börsenaltmeister zu werfen. Denn nicht nur Gordon Gekko sollte man sich in Erinnerung rufen, sondern auch Altmeister der 70er und 80er-Jahre. Ein Zitat von André Kostolany erscheint gerade jetzt wieder aktueller denn je: „Die Börse reagiert gerade mal zu zehn Prozent auf Fakten. Alles andere ist Psychologie.“ Ende 2022 war unter Experten eine Rezession für 2023 in den USA ausgemachte Sache. Herausgekommen ist ein unfassbar gutes Börsenjahr, das ins Jahr 2024 ausstrahlt und besonders die magischen Aktien aus dem KI-Sektor anschiebt.