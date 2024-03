Gold haussiert. Silber macht sich zum Sprung bereit. Der Freitag (01.03.) hat dem Edelmetallsektor noch einmal frische Impulse gebracht.

Unter den Edelmetallen ist Palladium aktuell das „Sorgenkind“. Der Preisverfall setzte sich in den letzten Monaten konsequent fort. Erholungsversuche blieben begrenzt. Die Hoffnung auf eine baldige Trendwende schwand zuletzt zusehends.

Lesen Sie auch unseren Kommentar „Fliegt hier bald der Deckel? SILBER nach starkem Wochenausklang am Drücker.“

Lesen Sie auch unseren Kommentar „Außer Rand und Band: GOLD sprengt die (ersten) Ketten!“

In den letzten Handelstagen und –wochen machte Palladium auf den ersten Blick das, was es schon seit geraumer Zeit macht – es korrigiert und gibt nach. Zuletzt ging es für das Edelmetall unter die Marke von 900 US-Dollar, nachdem zuvor diverse Versuche scheiterten, über die 1.000 US-Dollar zurückzukehren. Palladium bildete schließlich im Bereich von 860 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Tief aus. Noch Anfang März 2023 notierte Palladium im Bereich von 1.400 US-Dollar…

Kommen wir auf die aktuelle Situation zurück, denn es lohnt durchaus ein zweiter Blick (auf den Chart).

Wir möchten die Aufmerksamkeit auf die sich andeutende inverse S(chulter)K(opf)S(chulter)-Formation lenken. Der eine oder andere Leser kennt sicherlich die „normale“ SKS-Formation, die sich nicht selten am Ende von Aufwärtsbewegungen ausbildet und eine Korrektur einläutet. Die inverse SKS-Formation findet sich entsprechend am Ende von Abwärtsbewegungen und läutet nach Vollendung nicht selten Erholungsbewegungen ein. Wir haben die inverse SKS-Formation einmal orange hinterlegt. Die Nackenlinie fällt just mit dem eminent wichtigen Widerstandsbereich von 1.000 US-Dollar zusammen. Palladium rückte zuletzt dicht an diesen heran…

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Palladium muss über die 1.000 US-Dollar, um die Bodenbildung voranzutreiben. Sollte dieses Unterfangen gelingen, würde sich weiteres Aufwärtspotential in Richtung 1.200 US-Dollar / 1.300 US-Dollar eröffnen. Hier liegt eine überaus stark ausgebaute Widerstandszone, an der im Dezember der letzte Erholungsversuch kläglich scheiterte. Mit Blick auf die Unterseite gilt: Rücksetzer unter die 860 US-Dollar sind zu vermeiden. Anderenfalls würde Palladium weiteres Ungemach drohen.

Werbung: Spektakuläre Chancen im Edelmetall- und Rohstoffsektor! Verpassen Sie keine Nachrichten mehr von Gold-Silber-Rohstofftrends und abonnieren Sie jetzt kostenlos den passenden Newsletter dazu: Jetzt abonnieren!