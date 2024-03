Die neue Woche könnte wieder interessante Zeichen setzen und neue Dynamiken initiieren. Wir erwarten am Donnerstag die Zinsentscheidung der EZB und die zugehörige Pressekonferenz. Außerdem spricht der Vorsitzende der Federal Reserve gleich zweimal, einmal am Mittwoch und einmal am Donnerstag.

Hinzu kommen eine Reihe von Arbeitsmarktdaten der USA, wie den offenen Stellen am Mittwoch und Arbeitslosenzahlen am Freitag. In Deutschland erwarten uns mit Merck KGaA, Bayer, Henkel und Symrise eine Reihe interessanter Zahlen und auch in Amerika gibt es mit Broadcom, Costco, Oracle und vielen mehr wieder etwas größere Unternehmen, die ihre Zahlen vorlegen.