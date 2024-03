DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Migrationspolitik:

"Am Mittwoch werden sich die Vertreter von Bund und Ländern einmal mehr treffen, um über die Flüchtlingspolitik zu sprechen. (.) Klar ist schon jetzt, dass ein Ziel verfehlt wurde: eine wirksame Eindämmung der illegalen Migration nach Deutschland. Dieses Manko fällt vor allem Bundeskanzler Olaf Scholz auf die Füße. Seine Ankündigung, "endlich im großen Stil" abzuschieben, hat sich weitgehend als leeres Versprechen erwiesen. Das von der Ampel optimistisch "Rückführungsverbesserungsgesetz" genannte Maßnahmenpaket hat nur auf dem Papier Verbesserungen gebracht. In Wahrheit gibt es bei Abschiebungen keine substanziellen Fortschritte. (.) Das ist nicht verwunderlich. Eine irreguläre Zuwanderung lässt sich dauerhaft nur durch Migrationsabkommen mit Drittstaaten in den Griff bekommen. (.) Was aber auch klar sein sollte: Migrationsabkommen sind keine Wunderwaffe. Dazu ist die Asylpolitik zu komplex. Es braucht mehrere Maßnahmen gleichzeitig."