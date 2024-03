FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Abhörskandal:

"Auch wenn das von Russland abgehörte Gespräch keine grundlegend neuen Informationen enthält, ist der Abhörskandal doch für zwei Akteure in besonderer Weise peinlich: für die Regierung als solche und für den Bundeskanzler. Da sich solche Vorfälle in den vergangenen Monaten häufen, fragen sich ausländische Geheimdienste zunehmend, wie sicher es ist, mit Deutschland brisante Informationen zu teilen. Für Olaf Scholz ist der Gesprächsmitschnitt ein Problem, weil er sein Nein für die Lieferung der Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine unter anderem damit begründet, dass deutsche Soldaten an dessen Einsatz im Kriegsgebiet beteiligt sein müssten."/yyzz/DP/he