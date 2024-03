Aktuell notiert der Bitcoin laut CoinMarketCap knapp 6,5 Prozent im Plus bei 66.244 US-Dollar – damit ist die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt noch ein Stück von ihrem Allzeithoch in Höhe von 68.999,99 US-Dollar entfernt. In Euro gerechnet liegt der Bitcoin knapp sechs Prozent im Plus und kostet aktuell 60.932 Euro (16:35 Uhr).

Anfang des Jahres wurden in den USA mehrere Bitcoin-Spot-ETFs zugelassen. Ihre Einführung ebnete den Weg für neue Großinvestoren und löste die jüngste Begeisterung und Dynamik am Kryptomarkt aus. Die nach Marktwert größte Kryptowährung hat allein in diesem Jahr mehr als 56 Prozent zugelegt.