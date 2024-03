Sie läuft und läuft und läuft – die Kursrally in der Aktie des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall. In Anbetracht der veritablen Kursgewinne, die die Aktie in den letzten Wochen und Monaten verzeichnete, kann man in diesem Zusammenhang sicherlich von einer Art Neubewertung sprechen.

Die eindrucksvolle Kursrally manifestiert sich in einer veritablen Fahnenstange. Ein Ende der Bewegung ist noch nicht auszumachen. Doch wie weit kann das überhaupt noch gehen?

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (26. Februar) brach die Aktie gerade über den Widerstand von 410 Euro aus, wobei dieser ohnehin nur untergeordneter Natur war. Dennoch war es wichtig, dass die Aktie in diesem Moment den Druck aufrechterhalten und das Ausbruchsszenario vorantreiben konnte. Mittlerweile kann das Ausbruchsszenario als gelungen eingestuft werden. Der Weg auf der Oberseite ist frei.

Insofern sollte es nicht überraschen, sollte die Rheinmetall-Aktie ihre Rekordjagd fortsetzen können. Theoretisch steht die Tür in Richtung 500 Euro offen. Ob die Aktie dieses Kursziel jedoch kurzfristig erreichen wird, dürfte nicht zuletzt von der „Großwetterlage“ an den Aktienmärkten abhängen. Noch lassen sich hier keine belastbaren Konsolidierungs- und Korrekturtendenzen ausmachen, doch ein Rücksetzer wird über kurz oder lang kommen. Das sollte sich jeder vor Augen führen.

Während auf der Oberseite der Weg frei von Widerständen ist, hat die Aktie auf der Unterseite die eine oder andere Unterstützung, die im Falle des Falles Halt bieten könnte. Die Zone 410 Euro / 398 Euro zählt dazu, wobei die Tragfähigkeit mit einem Fragezeichen versehen werden muss. Erst der Unterstützungsbereich um 339 Euro (unter anderem liegt hier das markante Januar-Hoch) verspricht etwas mehr Unterstützung…

Kurzum. Noch läuft die Rally. Weitere Kursgewinne winken der Rheinmetall-Aktie. Doch mit Blick auf das exponierte Kursniveau muss jederzeit mit Rücksetzern gerechnet werden.