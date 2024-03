Nach einem ersten Kurssturz von 145,40 Euro und Januar 2021 ging es bis Mai 2022 bei Delivery Hero auf 23,88 Euro talwärts, eine kurze Zwischenerholung reichte anschließend auf 57,82 Euro aufwärts. Von da an bröckelten die Kurse allerdings erneut weg und markierten Anfang Februar dieses Jahres einen Tiefstkurs bei 14,92 Euro. Genau an dieser Stelle begannen Bullen allerdings eindringlich zu intervenieren und stabilisierten die Notierungen vorläufig. Aus der Kursentwicklung seit Anfang letzten Jahres geht sogar eine vielversprechende Chartformation in Gestalt eines bullischen Keils hervor.

Käufer schlagen eine Brücke