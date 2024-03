Der Nikkei 225 hat erstmals in seiner Geschichte die psychologisch wichtige Marke von 40.000 Punkten geknackt und damit den Weg für weitere Gewinne in seiner historischen Aufholjagd geebnet. Der japanische Leitindex schloss am Montag 0,5 Prozent fester bei 40.109,23 Punkten.



"Die 40.000-Punkte-Marke des Nikkei 225 ist definitiv eine wichtige psychologische Marke, die dem Index einigen Widerstand bieten, aber auch zu hoher Volatilität führen könnte", sagte Charu Chanana, Stratege bei Saxo Capital Markets in Singapur, gegenüber Bloomberg. "Wenn die strukturellen Faktoren jedoch günstig bleiben und die Schwäche des Yen anhält, ist das eher ein bullishes Signal als ein Grund zur Sorge, dass japanische Aktien überbewertet sein könnten."

Technologiewerte, die im vergangenen Jahr maßgeblich zur Erholung der Aktienmärkte beigetragen hatten, führten mit Advantest an der Spitze heute die Gewinnerliste im Nikkei an. Im Tagesverlauf stieg der Nikkei zeitweise um bis zu ein Prozent.



Der japanische Leitindex ist in diesem Jahr um mehr als 20 Prozent gestiegen, nachdem er im Vorjahr um 28 Prozent zugelegt und damit die beste Performance aller großen asiatischen Aktienmärkte erzielt hatte.