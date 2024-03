Im Unternehmensdschungel gibt es eine Vielzahl an Regeln und Richtlinien, die man kennen sollte. Den Anfang macht die Strukturierung des eigenen Unternehmens aus, denn nur mit einer effizienten Unternehmensstruktur lassen sich auch erfolgreich Profite erwirtschaften. Was aber ist eine Unternehmensstruktur? Zunächst einmal sollten Sie sich mit den Definitionen auseinandersetzen und sich alle in Deutschland existierenden Unternehmensformen ansehen.

Dabei sehen wir uns folgende Strukturen etwas genauer an:

Einzelunternehmen

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Aktiengesellschaft

Unternehmergesellschaft mit beschränkter und zusätzlicher Haftung (UG)

Einzelunternehmen sind ideal, wenn Sie der einzige Mitarbeiter Ihres Unternehmens sind. Sie können Ihre eigenen Entscheidungen treffen und Ihre eigenen Aufzeichnungen führen. Diese Form ist sehr einfach zu führen und die Anmeldung dauert nicht lange und ist auch nicht hochgradig komplex. Aber seien Sie vorsichtig - wenn Sie scheitern, können Ihr Betrieb und Ihre Immobilien in Gefahr sein. Grund dafür: In einem Einzelunternehmen haftet die Einzelperson, derer das Unternehmen gehört. Das sind im Regelfall Sie selbst.

Für diejenigen, die eine große Investition besitzen und/oder gute Sponsoren gefunden haben, kann eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) geeignet sein. Ja, ein großes Budget bietet eine hervorragende Grundlage für Ihre Entwicklung, aber beachten Sie, dass die Buchführung in diesem Fall viel komplizierter ist und dass Sie sich von mindestens 25.000 Euro verabschieden müssen, um das Stammkapital zu bilden. Diese 25.000 € sind die Grundlage für die Gründung einer GmbH.

Wenn Sie den Handel mit Aktien planen und große Investoren suchen, sollten Sie die Form der Aktiengesellschaft(AG) in Betracht ziehen. In diesem Fall werden Sie in der Gründungsphase auf einige Schwierigkeiten stoßen, und es kann sich lohnen, eine eigene Person für die Führung der Geschäftsbücher einzustellen. Denn diese Form setzt höhere Anforderungen an die Verwaltung voraus.

Die Unternehmergesellschaft mit beschränkter und zusätzlicher Haftung (UG) ist als Unterform der GmbH zu verstehen und ermöglicht es Ihnen, sich in eine vollwertige Gesellschaft mit beschränkter Haftung umzuwandeln, wenn Sie genügend Kapital ansammeln; das Mindeststammkapital beträgt hier nicht mehr als 1 Euro. Daher kann man es als Vorstufe wahrnehmen mit klarer Absicht sich weiterzuentwickeln.

Bild: Recherche ist die Basis für die Auswahl Ihrer Unternehmensstruktur. Bildquelle: felix_w via pixabay.com

Um eine passende, geeignete Struktur zu wählen, die wirklich zu Ihrem Unternehmen passt, müssen Sie mehrere Aspekte berücksichtigen.

Was ist der Zweck Ihres Unternehmens?

Das heißt, welches Ergebnis wollen Sie mit dem Start erreichen. Es gibt 4 Unternehmensziele, die hier unterschieden werden können. Indem Sie die Antworten auf jedes dieser Ziele herausfinden, können Sie herausfinden, welche Struktur am besten zu Ihnen passt:

1. Soziales Geschäftsziel

Hier geht es meist um die Interaktion mit Menschen, d. h. um Ihr Image und Ihren Bekanntheitsgrad, hohe Umsätze, Marktanteile usw. Wie sehen Sie Ihr Unternehmen auf dem Markt der Konkurrenten? Welche Nische wollen Sie besetzen? All diese Fragen müssen gleich zu Beginn Ihrer Reise beantwortet werden.

2. Wirtschaftliches Unternehmensziel

auch finanzielles Ziel genannt. Hier legen wir Ziele und Pläne für Geld fest, d. h. für Gewinne, Einnahmen, Gehälter und Investitionen.

3. Das "menschliche" Unternehmensziel

Bei diesem Ziel geht es um die Mitarbeiter, die Sie für Ihr Unternehmen einstellen. Es ist sehr wichtig, gute Bedingungen für die Mitarbeiter zu schaffen, denn sie sind Anhänger Ihrer Idee und bereit, Sie zu unterstützen und Ihnen bei Ihrer Entwicklung zu helfen.

4. Organisches Unternehmensziel

Dieses Ziel beschreibt die Entwicklungsziele und den allgemeinen Zustand des Unternehmens. Nämlich: Innovation, Wachstumsmodell und Ihr Ruf.

Wie gut kennen Sie sich mit dem Gesetz aus?

Bevor Sie Ihr Unternehmen gründen und sich für eine Rechtsform entscheiden, sollten Sie sich gründlich über alle Fallstricke informieren, die eine erfolgreiche Markteinführung Ihres Produkts verhindern könnten. Beim Studium der rechtlichen Informationen können Sie sich auf Ihr Geschäftsmodell stützen. Es ist ein guter Bezugspunkt und wird Ihnen helfen, die Informationen zu filtern.

Haben Sie das Ausmaß der potenziellen Risiken abgeschätzt? Es ist immer zu bedenken, dass die verschiedenen Formen unterschiedliche Haftungsniveaus für ihre Inhaber haben. Auf sehr instabilen Märkten sind die Risiken immer hoch, sowohl rechtlich als auch finanziell. Es kann sich lohnen, eine GmbH oder AG in Betracht zu ziehen. Denn im Falle einer hohen Verschuldung oder eines Konkurses schützen sie Ihr persönliches Vermögen. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen wenig bis gar kein Risiko sehen, können Sie sich problemlos für ein Einzelunternehmen entscheiden. Diese Form ist viel einfacher zu handhaben und erfordert nicht viel Investitionskapital.

In Märkten mit mittlerem Risiko ist es besser, Ihre Wahl auf Ihre Fähigkeiten zu stützen. Wie viel Vertrauen die Partner in Sie haben, welches Mindestkapital Sie zu investieren bereit sind und wie gut Sie als Manager sind. Sie können zwischen einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und einer Gesellschaft mit beschränkter und zusätzlicher Haftung (UG) wählen.

Wenn Sie wissen, wie stabil der Markt in Ihrer Nische ist, können Sie ihn im Detail analysieren. Studieren Sie Ihre direkten und indirekten Konkurrenten. Wie hoch sind deren Marktanteile? Welche Trends sind in dieser Saison vorherrschend? Hierfür können Sie praktische Tools wie Google Trends verwenden, aber auch die Beobachtung von Nachrichten kann hilfreich sein.

Wir haben Ihnen alle Einzelheiten zur Wahl einer Unternehmensform in Deutschland erläutert. Denken Sie daran, dass die Art des Unternehmens, Ihre strategischen Ziele und das Startkapital des Unternehmens bei der Wahl der richtigen Form entscheidend sind. Natürlich ist diese Liste nicht erschöpfend, aber wir hoffen, dass es uns gelungen ist, etwas Klarheit in dieses komplexe, aber sehr wichtige Thema zu bringen.