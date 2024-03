First Lithium könnte von Chiles Öffnung für neue Lithium-Projekte massiv profitieren

Bei einem Treffen mit der US-Finanzministerin Janet Yellen hat der chilenische Wirtschaftsminister, Mario Marcel, am vergangenen Samstag angekündigt, dass Chile bis 2026 drei oder vier neue Lithiumprojekte in Betrieb nehmen will. Diese Ankündigung könnte einen Wendepunkt für den in Chile aktiven kanadischen Lithium-Explorer First Lithium (TSXV: FLM; FRA: X28) markieren. Das Unternehmen hält in seinem Projekt OCA insgesamt ca. 9.000 ha an Mineralexplorationskonzessionen in den Salaren Ollague, Carcote und Ascotan in der Region Antofagasta im Norden Chiles. Es ist wohl mehr als ein glücklicher Zufall, dass First Lithium Minerals ausgerechnet am heutigen Montag bekannt gegeben hat, dass das Unternehmen die Umweltgenehmigung für Bohrungen erhalten hat. Außerdem wurde ein Kooperationsabkommen mit der indigenen Gemeinschaft der Cebollar-Ascotan unterzeichnet.

Rob Saltsman, CEO und Direktor von First Lithium Minerals, kommentierte: „Die Umweltgenehmigung und die Unterzeichnung des Gemeindeabkommens sind wichtige Meilensteine und machen unser Projekt tatsächlich bohrbereit. Mit dieser Vereinbarung bestätigt First Lithium Minerals sein Engagement und seinen Einsatz für die ökologische und sozioökonomische Nachhaltigkeit der indigenen Gemeinschaft der Cebollar-Ascotan. Wir freuen uns sehr über die Unterzeichnung dieses Abkommens mit der Gemeinschaft, das eine Anerkennung, Zustimmung und Unterstützung für unsere Explorationsaktivitäten darstellt, während wir das OCA-Projekt auf umweltverträgliche und verantwortungsvolle Weise weiter vorantreiben und uns dabei voll und ganz auf eine soziale Betriebslizenz konzentrieren.”