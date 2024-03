Stuttgart/München/Mainz/Karlsruhe (ots) - Bausparneugeschäft nach Rekordjahr auf

hohem Niveau / Summe der Bauspardar-lehen fast verdreifacht / 7,75 Milliarden

Euro für den Wohnungsbau / Immobilienmarkt konsolidiert / Neuer LBS-Service für

die Energetische Sanierung / Betriebsergebnis in Höhe von 63,5 Millionen Euro



Nach einem herausfordernden Jahr 2023, in dem die LBS Südwest und die LBS Bayern

fusioniert haben, hat die neu entstandene Landesbausparkasse Süd ihr erstes

Geschäftsjahr erfolgreich abgeschlossen. Die LBS Süd ist die größte der fünf

Landesbausparkassen in Deutschland und erreicht per Ende September 2023 einen

Marktanteil von 34 Prozent in ihrem Geschäftsgebiet. Ihre Kundinnen und Kunden

verfügen über rund 3,3 Mio. Verträge mit einer Bausparsumme von etwa 160 Mrd.

Euro. Die vorläufige Bilanzsumme der LBS Süd beträgt 38,1 Mrd. Euro. Damit steht

sie künftig unter der Aufsicht der Europäischen Zentralbank. Nach der

juristischen Fusion hat die LBS Süd am 26. August 2023 ihren Geschäftsbetrieb

aufgenommen. Da die Fusion rückwirkend zum 1. Januar vollzogen wurde, bilanziert

die LBS Süd für 2023 ihr erstes volles Geschäftsjahr.









Gegenüber dem von der dramatischen Zinswende geprägten Ausnahmejahr 2022 hat

sich das Bausparneugeschäft im vergangenen Jahr wieder normalisiert. 2023

schlossen die Menschen in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz knapp

218.000 Verträge (-10,8 %) über eine Bausparsumme von 16,4 Mrd. Euro ab (-19,9

%). Das Neugeschäft erreicht damit ein hohes Niveau, das die Vorjahre 2020 und

2021 noch deutlich übertrifft. Das LBS-Bauspargeschäft ist traditionell

finanzierungsgetrieben und hat sich entsprechend der durch die gestiegenen

Bauzinsen bedingten Beruhigung des Immobilienmarktes im zurückliegenden Jahr

abgeflacht. Der Bestand an Bauspareinlagen bei der LBS Süd lag zum Ende des

Jahres 2023 stabil bei 32,7 Mrd. Euro.



Finanzierungsgeschäft: Bauspardarlehen fast verdreifacht



Auch im Finanzierungsgeschäft spiegelt sich die Zinsentwicklung der letzten zwei

Jahre wider. Die gestiegenen Kapitalmarktzinsen und die damit einhergehende

zunehmende Zurückhaltung bei Immobilienvorhaben haben das

Finanzierungsneugeschäft gebremst.



Erfreulich ist der sehr hohe und stark gestiegene Anteil der Bauspardarlehen,

deren Summe sich seit 2021 mehr als versechsfacht und gegenüber dem Vorjahr

knapp verdreifacht hat. Die Summe der Auszahlungen von Bauspardarlehen stieg

2023 um rund 186 Prozent auf 1,17 Mrd. Euro. "Darin zeigt sich der Kernnutzen

des Bausparens, der mit der abrupten Zinswende wieder in den Fokus gerückt ist: Seite 2 ► Seite 1 von 5

