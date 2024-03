Berlin (ots) - Die Kooperationen des Verbandes wurden mit dem Jahresbeginn umeinen weiteren Premium-Partner erweitert. Der BVMW konnte die FLYERALARM GmbH inden illustren Kreis der Bundes-Kooperationen aufnehmen! Das WürzburgerUnternehmen zählt zu den größten deutschen E-Commerce-Unternehmen für Marketing-und Druckprodukte und ist eine der führenden Online-Druckereien Europas. DasUnternehmen bietet auch Dienstleistungen aller Art an, um so insbesondere denkleinen und mittleren Unternehmen (KMU) die komplette Bandbreite des Marketingsbezahlbar, einfach und schnell zugänglich zu machen.Gegründet im Jahr 2002, beschäftigt FLYERALARM heute über 2.500 Mitarbeitende an15 Standorten in Deutschland und ist im Familienbesitz. Marietta Pütz, ChiefRevenue Officer bei FLYERALARM: "Es ist unsere erklärte Mission, an der Seitedes Mittelstands zu stehen. In unserer Ausrichtung sind wir auf Branchenspezialisiert, um individuelle und kompetente Lösungen für den perfektenMarkenauftritt anbieten zu können. Von Druckerzeugnissen und Werbeartikeln überWerbetechnik, Bekleidung & Textilien bis hin zu digitalen Dienstleistungenbieten wir eine in dieser Vielfalt einzigartige Bandbreite."Die Kooperation dient dem Mittelstand, da FLYERALARM als umfassender Marketing-und Druckpartner, insbesondere KMU und Familienbetriebe als Wirtschaftsmotor inDeutschland unterstützen und stärken will. Bundesgeschäftsleiter MichaelWoltering betont dazu: "Mit FLYERALARM haben wir einen idealen Partner aufhöchster Ebene gefunden. Unsere Mitglieder und Beauftragten werden von vielenMehrwerten profitieren können!"Pressekontakt:Lutz KordgesPotsdamer Straße 710785 BerlinTelefon: 030 533206-302mailto:presse@bvmw.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/5727379OTS: Der Mittelstand. BVMW e. V.