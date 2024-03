Nachdem die Uran-Produktion nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima lange Zeit brach gelegen hatte, setzen aktuell immer mehr Regierungen wieder auf Atomkraft, um strengere Emissionsziele zu erreichen. Führende Uranproduzenten haben mittlerweile sogar Schwierigkeiten, die Nachfrage zu befriedigen und die Preise für Uran steigen sprunghaft an. Das gibt einst unrentablen Uranunternehmen die Chance, eine Versorgungslücke zu schließen.

Zahlreiche Bergbaukonzerne nehmen stillgelegte Uranminen wieder in Betrieb, um von der steigenden Nachfrage nach Kernbrennstoff zu profitieren. Mindestens fünf US-Produzenten reaktivieren Minen in Staaten wie Wyoming, Texas, Arizona und Utah, berichtet Bloomberg.

Die Internationale Atomenergiebehörde schätzt, dass die Welt bis 2040 mehr als 100.000 Tonnen Uran pro Jahr benötigen wird – eine Menge, die fast eine Verdoppelung der Förderung und Verarbeitung im Vergleich zu heute erfordert.

Die Produktion habe aufgrund jahrelanger Unterinvestitionen in Bergbau und Exploration nicht Schritt gehalten, sagte Scott Melbye, Executive Vice President von Uranium Energy, dessen Unternehmen 2018 stillgelegte Minen in Wyoming und Texas wiedereröffnen wird.

Der Konkurrent Energy Fuels begann Ende letzten Jahres mit Plänen zur Wiederaufnahme der Förderung in Arizona, Utah und Colorado, während Ur-Energy ankündigte, eine stillgelegte Mine in Wyoming zu entstauben. Unternehmen in Australien und Kanada haben ähnliche Pläne angekündigt.

Die Versorgungsengpässe dürften nachlassen, da auch die großen Produzenten die Millionen Pfund Uran, die sie in Zeiten niedriger Preise in der Erde gelassen haben, wieder aus der Erde holen. Kazatomprom aus Kasachstan hat seine Produktion erhöht, nachdem das Unternehmen jahrelang weit unter seiner Kapazität gearbeitet hatte. Cameco aus Kanada hat die Produktion in der weltweit größten Uranmine wieder hochgefahren, nachdem der Betrieb zwischen 2018 und 2021 aufgrund der schwachen Marktbedingungen eingestellt worden war. Cameco und Kazatomprom sind für die Hälfte des weltweiten Angebots verantwortlich.

Die Wiedereröffnung von Minen in den USA bedeutet die Wiederbelebung einer amerikanischen Industrie, die noch vor fünf Jahren vom Aussterben bedroht war. Die US-Uranproduktion erreichte 2019 mit 174.000 Pfund ein Allzeittief – ein Rückgang gegenüber dem Höchststand von 44 Millionen Pfund im Jahr 1980, als die USA begannen, zunehmend von Importen aus Ländern wie Kanada, Australien, Kasachstan und Russland abhängig zu werden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion