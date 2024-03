Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.03.2024

Kursziel: 10,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse (CFA)



Bundestag verabschiedet Gesetz zur Cannabis-Legalisierung

Der deutsche Bundestag hat in seiner Sitzung am 23.02. dem Cannabis Gesetz (CanG) zugestimmt, nachdem am 21.02. der Gesundheitsausschuss das Gesetz mit ca. 30 Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen gebilligt hatte. Das Gesetz tritt am 1. April 2024 in Kraft, die Vorschriften werden aber sukzessive eingeführt.



Das CanG gestattet es volljährigen Personen, Cannabis rechtmäßig zu besitzen und zu konsumieren. Es ermöglicht den privaten und gemeinschaftlichen Eigenanbau von Cannabis ohne Erwerbszweck sowie die kontrollierte Abgabe von Cannabis durch staatlich regulierte Anbauvereinigungen. Diese sogenannten 'Cannabis-Clubs' dürfen Cannabis anbauen und an Mitglieder (max. 500) zum Eigenkonsum weitergeben. Die Mengen sind dabei für Personen ab 21 Jahren auf 25 Gramm pro Tag oder 50 Gramm pro Monat beschränkt. Für Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren sind lediglich 30 Gramm pro Monat mit maximal 10% THC-Gehalt zulässig. Zudem dürfen Haschisch oder Marihuana nur in kontrollierter Qualität und in Reinform weitergegeben werden und es gilt ein allgemeines Werbe- und Sponsoringverbot für Konsumcannabis und Anbauvereinigungen. Um Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätzen und öffentlich zugänglichen Sportstätten herum ist in einer Schutzzone von 100 Metern der Konsum von Cannabis verboten. Die Verschreibungspflicht für Medizinalcannabis bleibt bestehen, allerdings werden Cannabis und Dronabinol aus der Verschreibungsverordnung für Betäubungsmittel gestrichen.



Einschätzung: Wir bewerten die Verabschiedung des CanG als positiv. Obwohl die politische und öffentliche Debatte zu diesem Thema intensiv ist, hatten wir das Inkrafttreten des CanG zum Beginn des laufenden Jahres erwartet und bereits in unserer Modellierung reflektiert. Neben einer zunehmenden Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung von Cannabis wird die Streichung von Cannabis und Dronabinol aus der

Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung den größten Einfluss auf das künftige Geschäft von Cantourage haben. Es ist davon auszugehen, dass insbesondere diese Erleichterung den Markt für medizinisches Cannabis in Deutschland nochmals deutlich beleben wird, da die Verschreibung eines Betäubungsmittels für viele Ärzte noch Hemmnisse darstellt. Zudem wird dadurch der Bereich Telemedizin nochmal deutlich vereinfacht, indem sich Cantourage bereits im letzten Jahr mit der eigen Plattform Telecan° positioniert hat. U.E. dürften die Cannabis-Clubs keinen signifikanten Wettbewerb für Cantourage darstellen, da die Qualität der Produkte nicht vergleichbar sein dürfte. Wir erwarten außerdem, dass die nun beschlossene Legalisierung von Cannabis in Deutschland auch Signalwirkung für die zunehmenden Liberalisierungstendenzen in Europa haben dürften.

Fazit: Die geklärte Rechtslage und die vereinfachte Verschreibung von medizinischem Cannabis ist für Cantourage eine sehr gute Nachricht. Wir hatten dies bereits jedoch in unseren Prognosen antizipiert und ursprünglich mit einer früheren Realisierung gerechnet, sodass wir unsere Prognose für 2024 ff. sogar geringfügig reduzieren. Zudem sind die bislang veröffentlichen Importmengen für medizinisches Cannabis in DE nicht ganz so dynamisch ausgefallen, wie von uns erwartet, weshalb wir uns auch für 2023 etwas defensiver positionieren. Insgesamt sehen wir Cantourage aber exzellent positioniert, von den neuen Marktbedingungen stark zu profitieren und erwarten entsprechend eine anhaltend hohe Umsatz- und Ergebnisdynamik. Daher bestätigen wir unser Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 10,00 EUR.





