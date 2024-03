Finningen (ots) - Trotz Fortschritten in den letzten Jahren verharrt der

Unterschied hartnäckig: Frauen verdienen im Durchschnitt 18 Prozent weniger als

ihre männlichen Kollegen. Diese Lücke zeigt sich selbst bei vergleichbarer

Tätigkeit, Qualifikation und Erwerbsbiografie. Besonders auffällig wird dieser

Unterschied ab dem 30. Lebensjahr, einer Zeit, in der viele Frauen aufgrund von

Familienplanung ihre Karrieren unterbrechen. Es ist deshalb wichtig, dass Frauen

diese Zahlen als Weckruf verstehen und aktiv gegensteuern, indem sie sich mit

ihren Finanzen auseinandersetzen - denn fast jede Frau kann mehr verdienen.

Nachfolgend wird beleuchtet, wie Frauen die Männer doch outperformen können.



Hintergrund: Das versteht man unter der Lohnlücke





Die Lohnlücke oder Gender Pay Gap ist eine Bezeichnung für den Lohnunterschiedpro Arbeitsstunde zwischen Männern und Frauen. Dafür gibt es mehrere Ursachen,beispielsweise arbeiten Frauen häufig in Berufen, die schlechter bezahlt werden.Auch Führungspositionen mit Spitzenverdiensten werden seltener von Frauenbesetzt. Selbst bei einem vergleichbaren Bildungsweg, identischen Tätigkeitenund demselben Arbeitgeber fällt der Verdienst manchmal unterschiedlich aus -zugunsten des Mannes. Hinzu kommen weitere Dimensionen wie strukturelleUnterschiede, etwa weniger Teilnahme am Erwerbsleben und häufigereTeilzeitarbeit. Dies schmälert die finanziellen Möglichkeiten und verstärktVerdienstungleichheit weiter.Frauen zeigen geringeres Interesse an FinanzenTrotz dieser teilweise offensichtlichen Ungerechtigkeit hält sich die Gender PayGap hartnäckig. Daran haben die Frauen selbst häufig eine Mitschuld, weil sichviele nicht mit ihren Finanzen auseinandersetzen wollen. Dieses Desinteresse istallerdings gefährlich. Zum einen droht die Altersarmut, wenn der sowieso schongeringere Verdienst auch zu einer deutlich geringeren Rente führt. Zum anderengehen die Betroffenen damit auch eine freiwillige Abhängigkeit von ihremEhepartner ein. Sollte dieser sich trennen oder versterben, stehen diese Frauenvor großen Herausforderungen. Dabei gibt es heute zahlreiche Möglichkeiten, umdas Familienleben und die finanzielle Unabhängigkeit zu vereinbaren. Frauenmüssen sich also nicht zwischen diesen Optionen entscheiden, sondern könnensowohl Hausfrau als auch Finanzprofi sein.Unsicherheit ist häufig der Grund für die ZurückhaltungWoran liegt es also, dass so viele Frauen mit ihren Finanzen nichts zu tun habenwollen? Vor allem an Unsicherheit. Nur zwölf Prozent aller deutschen Fraueninvestierten 2021 in Aktien - im Gegensatz zu 23 Prozent der Männer. Laut einerUmfrage der Bank N26 bezeichneten sich nur 48 Prozent der europäischen