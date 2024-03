Künzell (ots) - Die KI hat es mittlerweile auch ins Recruiting geschafft: 80

Prozent der HR-Manager geben an, die KI mindestens einmal pro Woche für die

Personalgewinnung zu nutzen. Effizienz und Zeitersparnis sind dabei die größten

Vorteile. Chancen, die sich auch das Handwerk nicht entgehen lassen sollte.



Doch die KI ist auch kein Wundermittel gegen den Personalmangel und wahlloser

Einsatz bringt nicht die gewünschten Ergebnisse. Es kommt auf die gezielte

Nutzung dieser Technologie an: Das kann den Unterschied zwischen einer

durchschnittlichen und einer herausragenden Personalbeschaffung ausmachen. Wie

das Handwerk ChatGPT sinnvoll bei der Personalsuche einsetzt, beleuchtet dieser

Artikel.





Voraussetzung: Möglichkeiten und Grenzen der KI kennenDie Ergebnisse, die KI-gestützte Programme wie ChatGPT liefern, sind nur so gutwie die Befehle, sogenannte Prompts, die eingegeben werden. Deshalb ist eswichtig, dass diejenigen Mitarbeiter eines Unternehmens, die das Tool nutzensollen, mit dessen Bedienung vertraut sind. Die Investition in eine Schulung istdabei äußerst lohnend, schließlich ist dem Betrieb nicht geholfen, wenn bei derArbeit mit KI nutzlose Ergebnisse entstehen.KI für Grundstrukturen nutzenEine hilfreiche Anwendung ist die Erarbeitung von Grundstrukturen. So kannChatGPT mit einem geeigneten Prompt beispielsweise dazu aufgefordert werden, dasGrundgerüst einer Karriereseite für ein Unternehmen zu erstellen. In dieseswerden anschließend die relevanten Daten des Betriebs eingepflegt. Das Ergebnisist eine ansprechende Webseite, auf der potenzielle Mitarbeiter alleInformationen finden, die sie für die Bewerbung benötigen.KI für Standardschreiben nutzenDarüber hinaus kann KI die Betriebe bei einer professionellen Kommunikation mitBewerbern unterstützen, indem sie aussagekräftige Standardschreiben verfasst.Das können Absagen nach einem Vorstellungsgespräch sein oder der Hinweis darauf,dass die Bewerberdaten auf Wunsch gespeichert werden, falls es erneut eineoffene Stelle im Betrieb gibt. Davon abgesehen können Tools wie ChatGPTStichpunkte in aussagekräftige Fließtexte umwandeln. Dadurch lassen sich mitwenig Aufwand ansprechende Absätze für Stellenanzeigen oder die die Webseiteerstellen. Das spart viel Zeit und stellt sicher, dass alle wichtigenInformationen präsentiert werden.KI für Unterstützung bei Social Media nutzenSocial Media ist aus dem Recruiting-Prozess nicht mehr wegzudenken. VieleBetriebe haben bisher allerdings keinerlei Erfahrung im Umgang mit denverschiedenen Plattformen und schrecken aus Angst vor Fehlern oder einer Blamagedavor zurück. Auch hier kann KI helfen. Bei Bedarf unterstützt sie Unternehmenbeim Aufbau einer Online-Präsenz auf Social Media mit detailliertenSchritt-für-Schritt-Anleitungen, um bei der Einrichtung und Nutzung vonSocial-Media-Konten zu helfen.KI für Werbetexte nutzenAuch für das Verfassen von Werbetexten ist ChatGPT gut geeignet. Das könnenAbsätze für Flyer sein, aufmerksamkeitserregende Stellenanzeigen oder auchTitel, die sofort Interesse beim Leser wecken. Die KI benötigt dafür lediglichdie Informationen, die im Werbetext enthalten sein sollen, und einenentsprechend formulierten Prompt. Der letzte Schritt sollte allerdings immer dieKontrolle durch einen aufmerksamen Mitarbeiter sein.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass KI-gestützte Modelle eine wertvolleUnterstützung bieten können, um Grundaufgaben im Bereich des Recruitings und derKommunikation zu vereinfachen. Sie können Strukturen, Vorlagen, Anleitungen undIdeen bereitstellen, die als Ausgangspunkt dienen können, um Zeit zu sparen undeffizienter zu arbeiten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass menschlicheExpertise immer noch erforderlich ist, um wirklich gute Resultate zu erreichen.