Ihr One-Stop-Shop für ganzheitliches Brand Storytelling

LONDON, 4. März 2024 /PRNewswire/ -- Die Plus Group, eine neue unabhängige Agenturgruppe, wurde ins Leben gerufen und vereint drei preisgekrönte Agenturen - PRM, NaF (NEEDaFIXER) und SPANDY - sowie das neueste Mitglied, THEM AGAIN. Diese Gruppe soll einen transformativen, ganzheitlichen Ansatz für das Brand Storytelling bieten. Mit Hauptsitz in London und regionalen Büros in Dubai, Riad, New York und Athen ist die Plus-Gruppe mit ihren Teams in über 100 Ländern weltweit präsent.

Im Mittelpunkt des Ethos der Plus-Gruppe steht der Grundsatz, dass Zusammenarbeit zu besseren Ergebnissen führt. Diese Überzeugung ist in ihrer auf Synergie ausgerichteten Formel festgehalten: „PRM+NaF+SPANDY x THEM AGAIN = THE PLUS GROUP". Diese einzigartige Kombination verspricht ein stärker integriertes Dienstleistungsangebot, als es jede Agentur für sich allein leisten könnte. Die Plus-Gruppe verfolgt außerdem einen „US+YOU"-Ansatz, der auf eine partnerschaftliche Dynamik mit den Kunden setzt, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Das Angebot der Gruppe umfasst die Entwicklung von Marketing- und Kommunikationsstrategien, die Konzeption von disruptiven Kampagnen sowie die Produktion von hochwertigen Filmen und Markeninhalten.