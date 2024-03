Auch Goldminen-Aktien legten zuletzt zu. Der NYSE Arca Gold BUGS Index steht aktuell rund drei Prozent im Plus bei 210,75 Punkten.

Der Goldpreis hat innerhalb von sechs Monaten um mehr als sieben Prozent zugelegt.

Vor allem der US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag wird im Fokus der Anleger stehen. Ein anhaltend starker Arbeitsmarkt könnte die Inflationssorgen der Fed-Mitglieder verstärken, was wiederum zu einer späteren Zinssenkung führen könnte, als der Markt derzeit erwartet.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

